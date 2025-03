Experten-Prognose: Solana mit massivem Wachstumspotenzial von 275% bis 2030

Trotz der aktuellen schweren Abwärtsspirale bei Solana bleiben langfristige Prognosen überraschend positiv. Der renommierte Vermögensverwalter VanEck sieht ein "massives" Kurspotenzial und prognostiziert einen SOL-Kurs von 520 Dollar bis 2030. Dies entspricht einer beachtlichen Kurssteigerung von 275% in den kommenden Jahren.

VanEck sieht erhebliches Wachstumspotenzial

Obwohl Solana in den letzten 7 Tagen um 27% gefallen ist und seit dem Allzeithoch im Januar über 55% verloren hat, rechnet VanEck mit einer deutlichen Erholung und langfristigem Wachstum. Diese optimistische Prognose basiert auf einem autoregressiven Modell, das einen Zusammenhang zwischen dem SOL-Kurs und der M2-Geldmenge identifiziert hat.

Mit steigendem Kapitalfluss und wachsender Nachfrage nach Smart-Contract-Plattformen dürfte Solana als dominierender Player im Markt profitieren. Die Blockchain-Plattform könnte von der zunehmenden Institutionalisierung des Kryptomarktes besonders stark begünstigt werden.

Spot-ETFs als möglicher Katalysator

Eine weitere positive Entwicklung könnte die Genehmigung von Solana-ETFs sein. Laut Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit bei 75%, dass der Solana-ETF noch in diesem Jahr aufgelegt wird. Diese institutionellen Investments würden massive Kapitalzuflüsse bedeuten und könnten als starker Preistreiber wirken.

Die Einführung von Spot-ETFs für Solana würde ähnlich wie bei Bitcoin und Ethereum zu einer deutlich breiteren Akzeptanz führen und institutionellen Anlegern einen regulierten Zugang zu dieser Kryptowährung ermöglichen. Dies könnte ein entscheidender Faktor für die prognostizierte Kursentwicklung sein.

Solaxy: Layer-2-Lösung sammelt über 24 Millionen Dollar im Presale

Als vielversprechende Ergänzung entwickelt Solaxy ($SOLX) die erste Layer-2-Lösung für Solana. Das Projekt konnte bereits über 24 Millionen Dollar im Presale einsammeln und stößt auf enormes Anlegerinteresse.

Solaxy plant, die Skalierbarkeit und Widerstandsfähigkeit der Solana-Blockchain durch einen innovativen Ansatz zu verbessern, der die Blockchains von Ethereum und Solana kombiniert. Mit höherer Ausfallsicherheit und besserer Performance könnte Solaxy die wiederkehrenden Netzwerkprobleme bei Solana beheben und als weiterer Kurstreiber wirken.

