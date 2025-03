Bitcoin Prognose 2025: Neues Allzeithoch durch sinkende Inflation?

Bitcoin konsolidiert aktuell bei 85.000 US-Dollar, nachdem es vom Allzeithoch bei knapp 110.000 US-Dollar eine deutliche Korrektur gab. Anleger reduzierten ihr Exposure in der risikobehafteten Assetklasse aufgrund der Zolldrohungen in den USA. Auch die Aktienmärkte verzeichneten zuletzt deutliche Korrekturen. Obwohl der Start ins Krypto-Jahr 2025 nicht optimal verlaufen ist, könnte die Inflationsentwicklung bald zum entscheidenden Kurstreiber werden. Analysten halten ein neues Allzeithoch im laufenden Jahr für durchaus möglich.

Zusammenhang zwischen Bitcoin und Inflation

Hohe Inflation zwingt Zentralbanken zu einer straffen Geldpolitik. Zinserhöhungen und Liquiditätsverknappung sollen die Geldmenge reduzieren und die Inflation dämpfen. Solche restriktiven Maßnahmen setzen besonders risikobehaftete Anlagen wie Kryptowährungen unter Druck.

Bitcoin korreliert stark mit der globalen Liquidität. Eine lockere Geldpolitik mit niedrigen Zinsen und expansiven Maßnahmen wie Quantitative Easing fördert Investitionen in risikoreiche Assets, was Bitcoin traditionell zugutekommt. Umgekehrt führt eine restriktive Geldpolitik zu sinkender Liquidität und übt Druck auf Bitcoin aus. Die aktuelle Sorge richtet sich auf die von Trump angekündigten US-Zölle auf Importe aus Kanada, Mexiko und China (25% bzw. 10%), die die Inflation anheizen könnten.

Überraschende Prognose zur Inflationsentwicklung

Entgegen der weit verbreiteten Befürchtung eines Inflationsanstiegs durch neue Zölle zeigen sich alternative Indikatoren optimistischer. Der Makro-Analyst André Dragosch verweist auf Hochfrequenzindikatoren von Truflation, die darauf hindeuten, dass die Verbraucherpreisinflation bald unter 2 Prozent fallen könnte.

Ein möglicher Rückgang der Energiepreise, insbesondere bei Öl, könnte zur Inflationsentspannung beitragen. Dies würde der Federal Reserve mehr Spielraum für eine lockerere Geldpolitik geben - ein Szenario, das traditionell positiv für Bitcoin ist. Der aktuelle Truflation US Inflation Index zeigt bereits einen Wert von 1,51%, was deutlich unter der offiziellen Rate liegt.

BTCBULL: Ein innovativer Bitcoin-Presale mit besonderen Anreizen

Der Krypto-Presale von BTCBULL hebt sich in 2025 deutlich von klassischen Meme-Coins ab, indem er eine direkte Verbindung zu Bitcoin herstellt. Das Projekt integriert ein innovatives Belohnungssystem, das Investoren mit BTC-Ausschüttungen belohnt, sobald bestimmte Bitcoin-Kursmarken überschritten werden (150.000, 200.000 und 250.000 US-Dollar).

Neben den Airdrops verfügt BTCBULL über ein deflationäres Design mit geplanten Burn-Events, die die Token-Menge schrittweise reduzieren. Zusätzlich bietet BTCBULL eine Staking-Rendite von fast 150 Prozent APY, was das Halten des Tokens besonders attraktiv macht. Der Erwerb ist unkompliziert möglich - Interessenten können einfach die Website besuchen, ihr Wallet verbinden und dann ETH oder USDT gegen BTCBULL tauschen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.