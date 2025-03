Die Verbio Vereinigte Bioenergie AG, einer der führenden Bioenergieproduzenten Europas, zeigt sich trotz aktueller Kursrückgänge auf internationalen Investorenveranstaltungen präsent. Der Aktienkurs notierte zuletzt bei 8,875 Euro, was einen leichten Rückgang von 0,31% zum Vortag darstellt. In den kommenden Tagen wird das Unternehmen auf dem J.P. Morgan European Opportunities Forum am 12. März sowie auf der Jefferies Pan-European Mid-Cap Conference am 27. März vertreten sein - wichtige Plattformen, um internationale Investoren von der Unternehmensstrategie zu überzeugen.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 562,9 Millionen Euro und einem niedrigen KUV von 0,34 erscheint die Aktie nach rein finanziellen Gesichtspunkten unterbewertet. Die jüngste Dividendenausschüttung vom 9. Dezember 2024 betrug 0,20 Euro je Anteilsschein. Für Anleger bleibt abzuwarten, ob die Konferenzteilnahmen in den nächsten Wochen neue Impulse für den Aktienkurs bringen werden.

