Die Cabot Oil, Gas Aktie (Coterra Energy) notiert aktuell bei 26,04 EUR und zeigt damit gegenüber dem Vortag keine Bewegung (Stand: 01. März 2025). Obwohl die Aktie im Monatsvergleich einen Rückgang von 5,19% verzeichnet, liegt sie immer noch 22,17% über ihrem 52-Wochen-Tief. Mit einer Marktkapitalisierung von 19,7 Milliarden Euro bleibt das Unternehmen ein bedeutender Akteur im Öl- und Gassektor. Bemerkenswert ist das für 2025 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,81, was im Branchenvergleich auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet.

Bevorstehender Termin sorgt für Aufmerksamkeit

Am 17. März 2025 wird Coterra Energy auf der Piper Sandler Energy Conference vertreten sein. Diese Veranstaltung könnte wichtige Einblicke in die zukünftige Unternehmensstrategie bieten. Zudem zahlte das Unternehmen zuletzt am 14. November 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,21 USD an seine Aktionäre aus, was die Attraktivität des Wertpapiers für dividendenorientierte Anleger unterstreicht.

