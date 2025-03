PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in den großen und staatlich dominierten chinesischen Industriebetrieben hat sich im Februar trotz der Handelsstreitigkeiten mit den Vereinigten Staaten überraschend aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex sei im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Punkte auf 50,2 Zähler gestiegen, teilte das Statistikamt am Wochenende in Peking mit. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten mit einer deutlichen Aufhellung gerechnet, dabei aber im Schnitt nur einen Anstieg auf 49,9 Punkte und damit knapp unter der sogenannten Expansionsschwelle auf dem Zettel. Bei Werten über der Marke von 50 Punkten deutet die Umfrage auf ein Wachstum bei den befragten Unternehmen hin.

Der staatliche Einkaufsmanagerindex wird vor allem bei großen und staatlichen Industriekonzernen erhoben. Am Montag veröffentlicht das Wirtschaftsmagazin "Caixin" seinen Einkaufsmanagerindex, bei dem eher Manager kleinerer und privater Industrieunternehmen befragt werden. Dieser war im Januar überraschend leicht gefallen und lag mit 50,1 Punkten nur knapp über der Expansionsschwelle. Die von Bloomberg befragten Volkswirte rechnen im Februar mit einem Anstieg auf 50,4 Punkte.

Die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft kommt zurzeit weiter nicht wirklich in Fahrt und das, obwohl die Notenbank und Regierung viel tun, um diese zu beleben. Der leichte Anstieg beim staatlichen Einkaufsmanagerindex verringert den Druck auf die Regierung, zu weiteren Maßnahmen zu greifen, etwas. In dieser Woche tritt Chinas Volkskongress zu seiner jährlichen Sitzung zusammen. Wichtiges Thema dürften dabei die Entwicklung der Wirtschaft und die Folgen der von US-Präsident Donald Trump erhobenen Zölle und anderer Hürden für einen freien Handel zwischen den beiden Ländern sein./zb/he