Bitcoin an entscheidender Marke: Kritische Unterstützungszone erreicht

Der Bitcoin-Kurs verzeichnet eine leichte Erholung von 1% in den letzten 24 Stunden und konsolidiert oberhalb von 84.500 Dollar. Nach den heftigen Verlusten der Vorwoche könnte das Wochenende nun richtungsweisend für die weitere Kursentwicklung im März werden.

Technische Analyse zeigt entscheidenden Support

Laut dem Analysten Ali Martinez liegt der kritische Unterstützungsbereich für Bitcoin aktuell bei 83.440 Dollar. Diese Marke wurde durch die UTXO Realized Price Distribution ermittelt und zeigt eine signifikante Anhäufung von Kaufaktivitäten.

Zusätzlich bilden der 200-Tage-Durchschnitt und eine langfristige Aufwärtstrendlinie eine starke Support-Zone. Der RSI-Wert von 29 deutet auf überverkaufte Marktbedingungen hin, was eine baldige Erholung signalisieren könnte.

Korrekturen bis 30% gelten als normal im Bullenmarkt

Trader betonen, dass die aktuelle Korrektur von 22-30% ein typisches Muster innerhalb von Bullenmärkten darstellt. Historisch gesehen haben solche Rücksetzer oft größere Rallyes eingeleitet, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend zu gefährden.

In der Vergangenheit haben ähnliche Korrekturen den Markt sogar gestärkt, indem sie überhitzte Bereiche abkühlen ließen und neue Kaufgelegenheiten für langfristig orientierte Investoren boten.

BTCBULL sammelt über 3 Millionen Dollar im Presale

Als sichere Alternative zum volatilen Kryptomarkt positioniert sich der BTCBULL Token, der bereits über 3 Millionen Dollar im Presale eingesammelt hat. Das Projekt bleibt von den aktuellen Marktschwankungen unberührt und bietet einen festen Preis bis zum offiziellen Handelsstart.

Das innovative Belohnungssystem verspricht Bitcoin-Airdrops bei Erreichen bestimmter BTC-Kursziele (150.000$, 200.000$ und 250.000$) sowie einen deflationären Token-Mechanismus durch regelmäßige Burns.

