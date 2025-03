Je länger die Seitwärtsbewegung von Bitcoin andauert, desto stärker wird der Ausbruch ausfallen. Der Markt sucht noch nach einem schlüssigen Zünder… von Gerd Weger Bei den Bitcoin-ETFs in den USA gab es in der vergangenen Woche an jedem Tag nur Nettoabflüsse. Der Optimismus zum Jahreswechsel hat deutlich nachgelassen. Erreichte der Bitcoin Fear & Greed Index, der die Marktstimmung spiegelt, im November nach der Wahl von Donald Trump noch Spitzenwerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...