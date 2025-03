MAGDEBURG (dpa-AFX) - Beflügelt von der Bundestagswahl vor einer Woche hat die AfD in Sachsen-Anhalt schon jetzt ihre Ziele für die Landtagswahl im nächsten Jahr formuliert. Die Mission sei, alle Direktmandate zu gewinnen, 45 Prozent zu holen und den Ministerpräsidenten zu stellen, sagte der Landesvorsitzende der AfD, Martin Reichardt, zur Eröffnung des Landesparteitages in Magdeburg. "Sachsen-Anhalt wird der blaue Leuchtturm Deutschlands werden." Es gehe darum, die erste AfD-geführte Landesregierung in Deutschland zu werden.

Bei der Bundestagswahl vor einer Woche holte die AfD in Sachsen-Anhalt alle Direktmandate mit den Erststimmen. Auch bei den Zweitstimmen erreichte die Partei mit 37,1 Prozent die mit Abstand meisten Stimmen. Die CDU kam auf 19,2 Prozent der Zweitstimmen. Der Landesverband wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft./sus/DP/he