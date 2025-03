Düsseldorf (ots) -Neue Flaggschiffe mit Profikamera-Ausstattung und neuem Betriebssystem Xiaomi HyperOS 2Xiaomi hat im Rahmen des MWC 2025 in Barcelona seine neueste Flaggschiff-Reihe, die Xiaomi 15 Serie, vorgestellt. Die neuen Modelle wurden als Flaggschiffe mit Profikamera-Ausstattung konzipiert: Ihre Leica Summilux-Optik ermöglicht die Aufnahme von hochwertigen Fotos und Videos in jeder Situation. Angetrieben vom neuesten Betriebssystem Xiaomi HyperOS 2 bietet die Xiaomi 15 Serie ein umfassend weiterentwickeltes Systemerlebnis mit optimierter Leistung, Konnektivität sowie optimierten KI-Funktionen und schafft so nahtlose mobile Erfahrungen der nächsten Generation.Darüber hinaus stellt Xiaomi in Barcelona das Xiaomi Pad 7 und dasXiaomi Pad 7 Pro (https://www.mi.com/de/product/xiaomi-pad-7-pro/) vor, dieXiaomi Buds 5 Pro und dieXiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) (https://www.mi.com/de/product/xiaomi-buds-5-pro/), dieXiaomi Watch S4, denXiaomi Electric Scooter 5 Maxsowie dasXiaomi Smart Band 9 Proin einer neuen Farbvariante.Xiaomi 15 Ultra: Hochwertige Fotografie, präzise visuelle DarstellungInspiriert durch klassische Kameraästhetik, kombiniert das Xiaomi 15 Ultra hochwertige Verarbeitung mit elegantem Design. Ganz gleich, ob Black, White oder Silver Chrome - jede Farbvariante vermittelt ihren eigenen Charme. (1) Das Modell in Silver Chrome verknüpft Glasfaser in Luft- und Raumfahrtqualität nahtlos mit PU-Leder und bietet so eine erhöhte Materialfestigkeit. Für das klassische Design der Kamera sorgt neben der PU-Leder-Oberfläche auch die retro-inspirierte Nahtoptik - ein Look, der eine ganze Generation geprägt hat.Mit seinem 6,73 Zoll WQHD+ AMOLED-Display bietet das Xiaomi 15 Ultra eine Auflösung von 3200 x 1440 und eine Pixeldichte von 522 ppi. Ob strahlendes Sonnenlicht oder dunkle Umgebung: Das Display sorgt mit einer maximalen Helligkeit von 3200 Nits in unterschiedlichen Szenarien für hochwertige Bilder in jeder Lichtumgebung. Wichtige Informationen wie Uhrzeit, Datum und Benachrichtigungen werden auf dem 1Hz Always-on-Display jederzeit effizient und komfortabel sichtbar dargestellt. Schnell und zuverlässig lässt sich das Xiaomi 15 Ultra mit seinem optimierten Ultraschall-Fingerabdrucksensor entsperren. Das sorgt nicht nur für erhöhte Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, sondern funktioniert selbst mit nassen oder verschmutzten Fingern und auch bei schlechten Lichtverhältnissen.Beim Design des Xiaomi 15 Ultra gilt Langlebigkeit als Programm. Seine fortschrittliche Xiaomi Guardian Structure umfasst das neueste Xiaomi Shield Glass 2.0 und bietet eine bis zu 16-mal höhere Sturzfestigkeit.(2) Der hochfeste CNC-gefertigte Aluminiumrahmen sorgt für die leichte und dennoch robuste Konstruktion, während Corning® Gorilla® Glass 7i die Kameraverkleidung mit optimierter Widerstandsfähigkeit gegen Stürze und Kratzer schützt.Das Xiaomi 15 Ultra bietet kreativen Profis mobile Fotografie auf hohem Niveau. Die Kamera-Ausstattung umfasst eine Brennweiten-Bandbreite von 14mm bis 200mm mit optischem Zoom. Das Kamera Setup verfügt über eine Hauptkamera mit Leica Summilux-Objektiven und einer 8P asphärischen Hochtransmissionslinse. Mit der dualen Antireflex-Beschichtung (AR) sorgt die Linse für eine präzise optische Leistung.Das Herzstück des Kamerasystems bildet die branchenführende 23mm Leica Hauptkamera mit 1-Zoll-Sensor, dessen 50MP Sony LYT 900 Bildsensor für außergewöhnliche Klarheit und Detailtreue sorgt. In Kombination mit einem Leica Summilux-Objektiv bietet sie eine große f/1.63-Blende, variable Brennweiten von 23mm, 28mm und 35mm sowie einen beeindruckenden Dynamikumfang von 14EV. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen und in der Nacht sorgt diese Kamera-Ausstattung für starke Leistung und lebendige, naturgetreue Aufnahmen.Die Leica 70mm Telekamera arbeitet mit Floating-Elementen auf der idealen Brennweite und liefert insbesondere in der Porträt- und Straßenfotografie natürliche, vorteilhafte Aufnahmen. Ihr großer Sensor spielt seine besonderen Stärken in der Makrofotografie aus und hält feinste Details aus nur 10cm Entfernung zuverlässig fest. Eine branchenführende Leica 100mm Ultra-Telekamera mit 200MP erfasst selbst entfernte Objekte mit einer Brennweite von 100mm. Dank In-Sensor Zoom-Technologie lässt sich diese auf 200mm erweitern. In Kombination mit der f/2.6-Blende erfasst der große 1/1,4 Zoll Sensor 136 Prozent mehr Licht als das Xiaomi 14 Ultra. (3) Das Quad-Kamerasystem wird durch die Leica 14mm Ultraweitwinkelkamera vervollständigt: Sie bietet großzügige Perspektiven für klare Landschaftsaufnahmen und Gruppenfotos.Das Xiaomi 15 Ultra setzt mit cineastischen Zeitlupenvideos im Bereich der Videografie neue Standards. Sowohl die Haupt- als auch die Periskop-Telekamera nehmen 4K-Videos mit 120fps auf. Ausgestattet mit optischer Bildstabilisierung (OIS) und elektronischer Bildstabilisierung (EIS) minimiert die Hauptkamera effektiv Verwacklungen. So bewahren Videos auch in anspruchsvollen Umgebungen ihre professionelle Qualität. Das neue Xiaomi 15 Ultra unterstützt auch Ultra Dolby Vision®-Videoaufnahmen in 4K bei 60fps und 10-Bit Log-Videoaufnahmen über alle Brennweiten hinweg. Als erster Android ACES-Produktpartner unterstützt es die Weiterentwicklung der professionellen Videografie und bietet branchenweit führende Farbgenauigkeit und cineastische Bildqualität. Ein 4-Mikrofon Array sorgt für immersive Audioaufnahmen, dabei sind Modi für omnidirektionale, Vorder-, Rück- und Trajektorien-Aufnahmen verfügbar. Diese Funktionen eröffnen die Möglichkeit zur hochwertigen Bearbeitung und Farbkorrektur und unterstützen so kreative Videoproduktionen.Ergänzend zum Xiaomi 15 Ultra bietet die klassisch gestaltete Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition eine attraktive Option für Fotografie-Enthusiasten. Inspiriert vom zeitlosen Design klassischer Kameras, verfügt sie über einen charakteristischen roten Dekoring, eine speziell gestaltete Benutzeroberfläche im Fastshot-Modus der Kamera, abnehmbare Daumenstützen und Auslöser-Tasten, einen multifunktionalen 67mm Filteradapterring und einen integrierten 2000mAh Akku für verlängerte Nutzungsdauer.Xiaomi 15: Flaggschiff-Allrounder im kompakten FormatDas Xiaomi 15 bietet Komfort auf hohem Niveau. Es ist in den Farbvarianten Black, White, Green und Liquid Silver erhältlich. Die Ausführung in Liquid Silver überzeugt mit ansprechend schimmernden Rundungen aus wärmegebogenem Glas (1). Charakteristische optische Akzente setzen das integrierte, vulkanförmige Designelement sowie die fließende Formgebung, die eine robuste und langlebige Haptik vermittelt. Für die bis zu 33 Prozent verbesserte Stabilität (3) sorgt dabei der mikrogewölbte Aluminiumrahmen. Das neue Modell bietet mit seinem Screen-to-Body Wert von 94 Prozent (4) besonders viel Displaykomfort. Neueste LIPO-Technologie (3) sorgt dabei für die schmalen, nur 1,38mm messenden Ränder und eine präzise Verbindung zwischen Gehäuse und Rahmen.Das Xiaomi 15 ist mit einem vielseitig einsetzbaren Dreifach-Kamerasystem ausgestattet, das hochwertige Bildqualität liefert. Mit einem großen Brennweitenbereich von 14 mm bis 120 mm bietet es Schärfe und Flexibilität für jede Aufnahmesituation. Die Hauptkamera mit Summilux Optik von Leica verfügt über eine 7P-asphärische Hochtransmissionslinse mit Antireflexbeschichtung und einer großen f/1.62-Blende - und sorgt damit für eine gleichmäßige Belichtung und klare Darstellung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.Zur Kamera-Ausstattung des neuen Xiaomi Modells zählt der Light Fusion 900 Bildsensor für einen hohen Dynamikbereich, mit dem professionelle Fotografie-Erlebnisse im entscheidenden Brennweitenbereich von 23 mm, 28 mm und 35 mm ermöglicht werden. Für detaillierte Teleaufnahmen ist die Leica 60mm Floating-Telekamera mit einem 50MP Sensor verantwortlich. Sie erfasst feine Details aus der Ferne und liefert hochauflösende Makroaufnahmen aus nur 10 cm Distanz. Für kreative Weitwinkelaufnahmen empfiehlt sich die Leica 14mm Ultraweitwinkelkamera mit 50 MP Auflösung und einer großen f/2.2-Blende.Im Fokus der Kamerafunktionen des neuen Xiaomi 15 stehen Geschwindigkeit und Präzision. Der Fastshot-Modus ermöglicht ultraschnelle Street-Fotografie mit einer hohen Auslösegeschwindigkeit von nur 0,6 Sekunden über alle Brennweiten hinweg (3) - so wird jeder flüchtige Moment zuverlässig festgehalten. Mit Xiaomi Master Videography werden professionelle Videofunktionen in Studioqualität möglich: Die Hauptkamera unterstützt 8K-Aufnahmen bei 30 fps sowie Dolby Vision®-Videos in 4K bei 60 fps über alle Brennweiten hinweg. Ein 4-Mikrofon Array sorgt für ein intensives, räumliches Klangerlebnis und ermöglicht Videoaufnahmen mit cineastischem Charakter.Für ein hochwertiges Seherlebnis sorgt das kompakte 6,36-Zoll CrystalRes AMOLED-Display (2670 x 1200) mit 460 ppi Pixeldichte. Die 3200 Nits Spitzenhelligkeit ermöglicht eine klare Darstellung in verschiedenen Szenarien mit einem Average Picture Level (APL) von 25 Prozent - sie schafft gute Bedingungen für klare und intensive Bilder, selbst in extrem heller Umgebung. Dank des speziell für Xiaomi maßgeschneiderten M9 Displays wird der Energieverbrauch um 10 Prozent reduziert, (5) die Farbdarstellung wirkt noch intensiver und lebendiger und bietet damit angenehme Nutzererfahrungen bei hoher Effizienz. Darüber hinaus ist der Bildschirm des Xiaomi 15 von TÜV Rheinland für Low Blue Light, Flicker-Free und Circadian Friendly zertifiziert. Auf sämtlichen Helligkeitsstufen sorgt die integrierte DC-Dimmung auch bei längerer Nutzung für ein angenehmes Seherlebnis.Neueste Hochleistungs-Hardware sorgt für leistungsstarke PerformanceDie Xiaomi 15 Serie integriert auf Hardware-Seite eine Next-Gen-Prozessorplattform, fortschrittliche Kühltechnologie und effiziente Akku-Optimierungen und sorgt damit für ein mobiles Smartphone-Erlebnis auf neuem Level.Herzstück des Xiaomi 15 wie auch des Xiaomi 15 Ultra ist die Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform. Im Vergleich zur vorausgegangenen Generation ist die CPU-Leistung um 45 Prozent erhöht und der Energieverbrauch um 52 Prozent (3) verringert. Zudem weist die GPU-Leistung eine Steigerung um 44 Prozent auf, der Stromverbrauch wird um 46 Prozent (3) gesenkt.Beide Geräte verfügen über eine überlegene Kühlung für anspruchsvolle Szenarien. Das innovative Xiaomi IceLoop-Kühlsystem gewährleistet auch bei intensiven Anwendungen wie Videoaufnahmen, rechnergestützter Fotografie, Echtzeit-KI oder anspruchsvollem Gaming hohe Laufruhe und nahtlose Performance. Die neuartige Flügelstruktur des Kühlsystems optimiert den Gehäuse-Kontakt und senkt so effektiv die Betriebstemperaturen.Beide Modelle setzen auf einen leistungsstarken Akku und ultraschnelles Laden. Das Xiaomi Surge Battery Management System sorgt für eine verlängerte Akkulaufzeit über den ganzen Tag und darüber hinaus. (7) Das Xiaomi 15 Ultra ist mit einem 5410mAh Xiaomi Surge Akku ausgestattet, der dank eines Anteils von zehn Prozent an Siliziumkarbid (SiC) eine extrem hohe Energiedichte aufweist. Diese Technologie ermöglicht höhere Kapazität, während Abmessungen und Gewicht unverändert bleiben. Das neue Ultra-Modell unterstützt 90W HyperCharge sowie 80W kabelloses HyperCharge. (7) Im Xiaomi 15 ist ein 5240mAh Xiaomi Surge Akku verbaut, der von 90W HyperCharge und 50W kabellosem HyperCharge (7) unterstützt wird.Beide Mitglieder der neuen Xiaomi 15 Serie verfügen über den neuesten LPDDR5X-Arbeitsspeicher. Das Xiaomi 15 bietet zudem UFS 4.0-Speichertechnologie, das Xiaomi 15 Ultra ist mit UFS 4.1 ausgestattet.Mehr vom Leben mit Xiaomi HyperOS 2Für den Antrieb der Xiaomi 15 Serie zeichnet die neueste Version Xiaomi HyperOS 2 verantwortlich. Im Fokus des neuen Betriebssystems stehen dabei drei technologische Innovationen. Xiaomi HyperCore, Xiaomi HyperConnect (8) und Xiaomi HyperAI (9) bieten ein optimiertes mobiles Smartphone-Erlebnis, insbesondere in den Bereichen Funktionalität, Systemfluidität, plattformübergreifende Konnektivität, Sicherheit, Datenschutz sowie dem Zugang zu fortschrittlichen KI-Funktionen und KI-gestützten Produktivitätstools der nächsten Generation.Mit einer leistungsstarken Auswahl an KI-Tools erhöht Xiaomi HyperAI Produktivität und Kreativität. KI-Schreiben und KI-Spracherkennung sowie weitere Werkzeuge fördern dabei gezielt die Effizienz. Der AI Creativity Assistant setzt auf fortschrittliche Foto- und Videobearbeitungstools der nächsten Generation (10), um das volle kreative Potenzial auszuschöpfen: Dazu zählen Tools wie AI Image Enhancement (11) ("Verbessern"), AI Image Expansion (11) ("Erweitern"), AI Eraser Pro (11) ("Löschen"), AI Reflection Removal ("Spiegelung entfernen"), AI Magic Sky ("Himmel")und AI Film, mit deren Unterstützung schnell und mühelos professionelle Ergebnisse erzielt werden.Google und Xiaomi setzen weiterhin auf eine nahtlose Zusammenarbeit. So kann Google Gemini nun auch Aktionen innerhalb von Xiaomi Apps ausführen.(12) Erstmals ist unmittelbar über Gemini direkter Zugriff auf Xiaomi Notes, den Xiaomi Kalender und die Xiaomi Uhr möglich.Die leistungsstarke Basis von Xiaomi HyperOS 2 bildet die selbst entwickelte Xiaomi HyperCore-Technologieplattform. Sie gewährleistet eine optimierte Systemfluidität und -leistung, ermöglicht System-Upgrades auf Anwendungsebene und vieles mehr. (8) Mit einem neuen und überarbeiteten ästhetischen Konzept bietet Xiaomi HyperCore ein aktualisiertes Sperrbildschirm-Design mit neuen Templates und Styles aus der cineastischen Welt. Dabei vermittelt das vollständig überarbeitete Startbildschirm-Design durch neue Bewegungseffekte auf Basis des optimierten Grafik-Subsystems Nutzererlebnisse mit hoher Nahtlosigkeit und Eleganz.Xiaomi HyperConnect sorgt für die nahtlose Integration über Geräte, Plattformen und Ökosysteme hinweg - einschließlich PCs sowie iOS/macOS-Plattformen. (13) Neue Features wie Cross-Device Camera erlauben etwa die Verwendung der Kamera eines anderen Geräts, während die hohe Bildverarbeitungsleistung der Xiaomi 15 Serie weiterhin vorgehalten wird. Zudem erlaubt die Funktion Combined Cameras von mehreren Geräten Video-Feeds zu kombinieren und gleichzeitig anzuzeigen - ein Tool, das sich besonders in Live-Events, Vorlesungen oder Tutorial-Videos bewährt.Xiaomi Pad 7 Serie: KI-gesteuerte Produktivität auf einem Flaggschiff-Level DisplayMit dem neuen Xiaomi Pad 7 Pro und dem Xiaomi Pad 7definiert Xiaomi Produktivität und Unterhaltung neu, sowohl für die professionelle als auch für die Nutzung im Alltag. Das KI-gestützte, hoch produktive Tablet wurde speziell für effizientes Arbeiten und nahtloses Multitasking entwickelt. Beide Modelle verfügen über ein großzügiges 11,2 Zoll Display mit 3.2K-Auflösung, 3:2-Seitenverhältnis (14), adaptivem HDR und TÜV Rheinland-Zertifizierungen für angenehmen Sehkomfort. Für flüssige Darstellungen und ideale Bedingungen bei der Arbeit und in der Freizeit sorgt die Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz (15). Mit 345 Pixel pro Zoll (PPI) bietet der Bildschirm gestochen scharfen Text und lebendige Bilder. Die farbgenaue Kalibrierung in Studioqualität garantiert dabei präzise und naturgetreue Farben, der breite Farbraum unterstützt 68 Milliarden Farben und sorgt so in der Darstellung für reale Authentizität. Das Gewicht von nur 500 g und die schlanke Bauweise von 6,18 mm sorgen bei beiden Tablets für praktische Handhabung. Vier Lautsprecher mit Dolby Atmos® bieten ein immersives Klangerlebnis. Xiaomi HyperOS 2 ermöglicht mit Xiaomi HyperAI und Xiaomi HyperConnect (9) eine gesteigerte Produktivität.Xiaomi HyperAI (16) optimiert die Effizienz mit intelligenten Tools wie KI-Schreiben (16) für die Textverarbeitung, KI-Spracherkennung (16) und AI Artmit Mi Canvas (16) . Darüber hinaus stellt der AI Calculator (16) innovative Problemlösungsfähigkeiten bereit und bewältigt mittels KI mühelos komplexe Berechnungen. Auf Basis des leistungsstarken Xiaomi HyperOS 2 bietet Xiaomi HyperConnect moderne, intuitive Nutzererlebnisse und nahtlose geräteübergreifende Integration. Via NFC Sharing überträgt Xiaomi Share Dateien sofort oder koppelt durch einfaches Antippen unterschiedliche Geräte miteinander. Mit Home Screen+ 2.0 lassen sich bis zu zwei Smartphone Apps unmittelbar vom Xiaomi Pad 7 aus steuern. (8) Die Funktion Combined Cameras ermöglicht innerhalb einer App die gleichzeitige Kamera-Nutzung von Smartphone und Tablet zum Beispiel für den Einsatz innerhalb von dynamischen Präsentationen oder im kreativen Workflow aus unterschiedlichen Blickwinkeln. (8) Über den Workstation-Modus erhält das Tablet eine desktopähnliche Benutzeroberfläche mit schwebenden Fenstern, anpassbaren App-Größen und nahtlosem Multitasking für effizientes Arbeiten auf professionellem Niveau. Mit diesem umfassenden Angebot unterschiedlichster Funktionen wird die Xiaomi Pad 7 Serie zu einem effizienten persönlichen Partner in Sachen Produktivität und Kreativität.Mit der leistungsstarken Snapdragon® 8s Gen 3 Mobile Platform bietet das Xiaomi Pad 7 Pro nahtloses Multitasking sowie hohe Effizienz. Das Kamera Setup aus einer 32MP Frontkamera und einer 50MP-Hauptkamera sorgt für professionelle Foto- und Video-Qualität. Exklusives Highlight des Xiaomi Pad 7 Pro ist die Wi-Fi 7 (17) Unterstützung für schnelle Konnektivität. Der seitlich positionierte Fingerabdrucksensor sorgt zudem für erhöhte Sicherheit. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 8850mAh Akku und 67W HyperCharge (18) lädt das Gerät in nur 79 Minuten (3) vollständig. Auch im Design zeichnet sich das neue Xiaomi Tablet aus: Sein elegantes Aluminium-Unibody-Design kombiniert Langlebigkeit mit anspruchsvoller Ästhetik und eignet sich damit besonders für professionelle Anwendung.Das Xiaomi Pad 7 empfiehlt sich für alle, die eine ausgewogene Kombination aus Produktivität und Freizeitaktivitäten schätzen. Das neue Modell ist mit einer 13MP Hauptkamera für hochwertige Fotos und einer 8MP Frontkamera ausgestattet, die für klare Videoanrufe und Selfies sorgt. Angetrieben von der Snapdragon® 7+ Gen 3 Mobile Platform bietet es zuverlässige Leistung für Multitasking und Unterhaltung. Mit Wi-Fi 6E (17) für effiziente Konnektivität und 45W Turbo-Laden (18) lässt sich das Xiaomi Pad 7 in etwas mehr als 103 Minuten (3) vollständig aufladen.Beide Xiaomi Pad 7 Modelle werden mit funktionalem Zubehör ergänzt, das sowohl für den professionellen Einsatz als auch im Alltag die passenden Tools bereitstellt, um hohe Produktivität und Kreativität zu gewährleisten. (19) Für optimierte Benutzerfreundlichkeit sorgt dabei das Xiaomi Focus Keyboard mit hintergrundbeleuchteten Tasten, verstellbaren Winkeln und einem komfortablen Tippgefühl. Mit niedriger Latenz und 8192 Druckstufen wird der Xiaomi Focus Pen (20) zum geeigneten Werkzeug für Notizen, Skizzen und präzise Aufgaben. Das praktische Schreibwerkzeug ist nun auch in einer neuen weißen Farbvariante erhältlich. Für Haltbarkeit und Style sorgt das schützende Xiaomi Pad 7 / 7 Pro Cover.Preise und VerfügbarkeitDas Xiaomi 15 Ultra ist ab sofort in den Farben Black, White und Silver Chrome (21) in zwei Speichervarianten (22) verfügbar:- Die Variante 16 GB + 512 GB ist für 1.499,90 Euro (UVP) erhältlich.- Die Variante 16 GB + 1 TB ist für 1.699,90 Euro (UVP) erhältlich.Das Xiaomi 15 ist ab sofort in den Farben Black, White, Green und Liquid Silver (21) in zwei Speichervarianten (22) verfügbar:- Die Variante 12 GB + 256 GB ist für 999,90 Euro (UVP) erhältlich.- Die Variante 12 GB + 512 GB ist für 1099,90 Euro (UVP) erhältlich.Das Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition ist zum Preis von 199,90 Euro (UVP) verfügbar.Das Xiaomi Pad 7 Pro ist ab sofort in den Farben Blue, Gray und Green (21) in zwei Speichervarianten (23) verfügbar:- Die Variante 8 GB + 256 GB ist für 499,90 Euro (UVP) erhältlich.- Die Variante 12 GB + 512 GB ist für 599,90 Euro (UVP) erhältlich.Die Matte Glass Version vom Xiaomi Pad 7 Pro ist ab sofort exklusiv in der Farbe Gray (21) in der Speichervariante 12GB + 512GB (24) zum Preis von 649,90 Euro (25) (UVP) erhältlich.Das Xiaomi Pad 7 ist ab sofort in den Farben Blue, Gray und Green (21) in zwei Speichervarianten (23) verfügbar:- Die Variante 8 GB + 128 GB ist für 399,90 Euro (UVP) erhältlich.- Die Variante 8 GB + 256 GB ist für 449,90 Euro (UVP) erhältlich.Early Bird Preise und Bundle-Angebote bei Mi.com- Xiaomi 15 Ultra: Vom 03. bis zum 16. März ist das Xiaomi 15 Ultra mit 16 GB + 1 TB zum Early Bird Preis von 1.499,90 Euro (UVP) verfügbar, im Bundle gibt es den Beamer Xiaomi Projector L1 im Wert von 199,00 Euro (UVP) gratis dazu - nur solange der Vorrat reicht.- Xiaomi 15 Ultra: Beim Kauf des Xiaomi Ultra mit 16 GB + 512 GB zum Preis von 1.499,90 Euro (UVP) gibt es vom 03. bis 16. März im Bundle den Beamer Xiaomi Projector L1 im Wert von 199,00 Euro (UVP) gratis dazu - nur solange der Vorrat reicht.- Xiaomi 15 Ultra Photography Kit: Beim Erwerb des Xiaomi 15 Ultra in der Early Bird Phase gibt es für 99,90 Euro das Photography Kit optional dazu, was eine Ersparnis von 100 Euro bedeutet (UVP: 199,90 Euro).- Xiaomi 15: Im Zeitraum zwischen dem 03. bis 16. März gibt es den Beamer Xiaomi Projector L1 im Wert von 199,00 Euro (UVP) gratis dazu - nur solange der Vorrat reicht.- Xiaomi 15: Mit der 12 GB + 512 GB Speichervariante wird die Xiaomi Watch S4 (UVP: 159,99 Euro) im Bundle kostenlos angeboten.Beim Kauf eines Xiaomi 15oder Xiaomi 15 Ultra gibt es 4 Monate kostenlos Spotify Premium für werbefreien Musikgenuss dazu. (26)Zusätzlich erhalten Käufer 3 Monate YouTube Premium - inklusive werbefreiem Zugriff auf YouTube und die YouTube Music-App. (27)Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://emea.ourspacefiles.com/fl/Z4xfxsMudE) (Passwort: 9E7B9dSBj0WI).Disclaimer1 Die Verfügbarkeit der Farben kann je nach Region variieren.2 Daten wurden von den internen Labors von Xiaomi im Vergleich zum Xiaomi 13 Ultra getestet.3 Daten wurden von den internen Labors von Xiaomi getestet, tatsächliche Ergebnisse können variieren.4 Die 94 Prozent beziehen sich auf das Verhältnis der Displayfläche zur Glasoberfläche.5 Daten wurden von den internen Labors von Xiaomi im Vergleich zum Xiaomi 14 getestet.6 Daten wurden von den internen Labors von Xiaomi im Vergleich zum Xiaomi 14 Ultra getestet.7 Der mitgelieferte Netzadapter kann je nach Region variieren. Ein 90W-Netzadapter wird separat verkauft und empfohlen. Drahtlose Ladegeräte sind ebenfalls separat erhältlich.8 Geräte müssen auf Xiaomi HyperOS 2 aktualisiert werden, Bluetooth- und WLAN-Einstellungen aktiviert und im selben Xiaomi-Konto angemeldet sein. Die Funktion "Xiaomi Interconnectivity" muss aktiviert sein. Die Verfügbarkeit kann je nach Softwareversion, App und Gerätemodell variieren.9 KI-Funktionen sind per OTA-Update ab dem 2. März verfügbar. Die Verfügbarkeit kann regional variieren.10 Funktionen werden verfügbar, wenn die Systemsoftware und die Gallery Editor App auf die neueste Version aktualisiert werden und eine Internetverbindung besteht.11 Internetverbindung erforderlich. Überprüfen Sie die Antworten auf Genauigkeit.12 Ergebnisse dienen nur zur Veranschaulichung und können variieren. Internetverbindung und kompatibles Betriebssystem erforderlich. Die Verfügbarkeit kann je nach Gerät, Land und Sprache variieren. Google und Gemini sind Marken von Google LLC.13 Die Installation der App Xiaomi Connectivity Service ist für die Kompatibilität mit iOS/macOS erforderlich.14 Die Bildschirmgröße beträgt diagonal gemessen etwa 11,2 Zoll im vollständigen Rechteck. Die tatsächlich sichtbare Fläche ist aufgrund des abgerundeten Eckdesigns geringer, und die Maße können zwischen einzelnen Produkten variieren.15 Der Bildschirm unterstützt eine maximale Bildwiederholrate von 144 Hz. Diese kann je nach Anwendung und Bildeinstellungen leicht variieren.16 In ausgewählten Sprachen verfügbar. Internetverbindung erforderlich. Überprüfen Sie die Antworten auf Genauigkeit.17 WLAN-Konnektivität (einschließlich Frequenzbänder und Standards gemäß IEEE 802.11) kann je nach Region und Netzwerkunterstützung variieren. Diese Funktion kann per OTA-Update hinzugefügt werden.18 Bitte erkundigen Sie sich beim lokalen Händler über die Verfügbarkeit des Netzadapters im Lieferumfang.19 Die Verfügbarkeit des Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro und des entsprechenden Zubehörs kann je nach Region variieren. Zubehör separat erhältlich.20 Der Xiaomi Focus Pen ist kompatibel mit Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Xiaomi Pad 7 und Xiaomi Pad 7 Pro.21 Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit bei regionalen Vertriebspartnern.22 Der verfügbare Speicher und RAM sind geringer als der Gesamtspeicher, da das Betriebssystem und vorinstallierte Softwarespeicher belegen.23 Die verfügbaren Konfigurationen können je nach Region variieren. Der verfügbare Speicher ist durch das Betriebssystem und vorinstallierte Software reduziert.24 Die Matte Glass Version des Xiaomi Pad 7 Pro wird separat verkauft und ist nur für bestimmte Modelle erhältlich.25 Die angegebenen Preise beziehen sich auf den europäischen Verkaufspreis. Dieses Angebot gilt nur für neue Spotify Premium-Nutzer mit einem Einzelabo. Spotify behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden. Es gelten die AGB.27 Gilt nur für neue YouTube Premium-Nutzer. Es gelten die AGB. Nach Ablauf des Testzeitraums beginnt die monatliche Gebühr. Jederzeit kündbar.