Düsseldorf (ots) -Xiaomi erweitert sein AIoT-Sortiment und bringt neue Smart Living-Geräte auf den Markt, darunter die Xiaomi Buds 5 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), die Xiaomi Watch S4, den Xiaomi Electric Scooter 5 Max und das Xiaomi Smart Band 9 Pro in einer neuen Variante. Damit positioniert sich Xiaomi erneut als breit aufgestellter Anbieter von Lifestyle-Innovationen unterschiedlichster Bereiche - von Unterhaltung über Fitness und Mode bis hin zu smarter Mobilität.Xiaomi Buds 5 Pro: Täglicher Soundtrack in Premium-Audio QualitätDie Xiaomi Buds 5 Pro definieren kabelloses Audio neu - ausgestattet mit der Snapdragon Sound Technology Suite und Qualcomm aptX Lossless-Technologie (1) liefern sie kristallklaren Sound in 48kHz/24bit bei hoher Übertragungsbandbreite von bis zu 2,1 Mbit/s (2). Zur Ausrüstung der neuen Ohrhörer zählt ein koaxiales Dreifachtreibersystem mit Doppelverstärker für eine detailreiche Klangbühne mit tiefen Bässen und ausgewogenen Mitten. Das Hörerlebnis wird zusätzlich durch Harman Golden Ear Team-Abstimmung mit zwei professionell abgestimmten EQ-Profilen optimiert. Dank der hybriden aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) (3) von bis zu 55 dB passen sich die Xiaomi Buds 5 Pro an verschiedene Umgebungen an und blenden störende Geräusche effektiv aus. Für den täglichen Einsatz im Alltag sind sie mit Dual-Device-Konnektivität ausgestattet und bieten personalisierte 3D-Audioerlebnisse (4) sowie eine erhöhte Akkulaufzeit für ununterbrochenen Musikgenuss. Inklusive Ladecase erreichen sie eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden (5) - und mit nur 10 Minuten Schnellladen sind sie bereit für bis zu 4,5 Stunden Audio-Erlebnis.Die integrierte Funktion zur Audioaufnahme ermöglicht es, wichtige Gespräche festzuhalten, durch dreimaliges Drücken der Case-Taste (6). Die Funktion erweist sich als besonders praktisch in Meetings oder für das Festhalten schneller Notizen, das Ladecase fungiert dabei als Auslöser für die Sprachaufnahmen. Darüber hinaus haben die Xiaomi Buds 5 Pro Funktionen zur KI-gestützten Übersetzung und Transkription (7) an Bord, sie liefern per einfacher Gestensteuerung flüssige mehrsprachige Unterstützung. Dank der intuitiven Steuerung per Tastendruck lassen sich Musikwiedergabe, Anrufmanagement, ANC-Anpassung, die Aktivierung des Sprachassistenten sowie Audioaufnahmen bequem über Ein- und Auszoomen steuern, die Lautstärke wird durch einfache Wischgesten geregelt. (8)Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi): Voller Sound, intensives HörerlebnisMit den neuen Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) stellt Xiaomi seine ersten Ohrhörer mit direkter Wi-Fi-Konnektivität zum Smartphone vor und sorgt für ein verlustfreies Audioerlebnis. Ausgestattet mit Snapdragon Sound Technology Suite und Qualcomm XPAN-Technologie (1) unterstützen die Ohrhörer eine verlustfreie Übertragung in 96kHz/24bit bei einer Bandbreite von bis zu 4,2 Mbit/s für ein unvergleichliches Klangerlebnis in High Fidelity Qualität. (9) Auf Basis des fortschrittlichen Dreifachtreibersystems machen die Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) jedes feine Detail hörbar und liefern tiefe Bässe, klare Höhen und eine ausgewogene Klangbühne. Spezialisierte EQ-Profile sorgen für ein noch präziseres und intensiveres Klangerlebnis, dabei wird jedes Detail für den maximalen Hörgenuss abgestimmt.Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden inklusive Ladecase und vier Stunden Wiedergabe mit nur 10 Minuten Aufladephase (5) bieten die Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) ein nahtloses, für jeden Lebensstil kompatibles Hörerlebnis. Ihre Farbgebung in Translucent Black sorgt dabei für eine elegant-futuristische Ästhetik. Die neuen Ohrhörer zeichnen sich durch hohe Verarbeitungsqualität aus. Ihre elegante Linienführung und die Kombination aus glänzenden Oberflächen mit dezenten matten Texturen sorgen für ein stilvolles Premium-Feeling, das durch fortschrittliche Features ergänzt wird.Xiaomi Watch S4: Stilvoller Begleiter für Gesundheit und ProduktivitätDie Xiaomi Watch S4 präsentiert ihre Inhalte mit hoher Lesbarkeit: Dafür sorgen ihr 1,43 Zoll messendes AMOLED Display mit 466 x 466 Pixel Auflösung, 326 ppi sowie die flüssige Bildwiederholrate von 60 Hz (10). Auch bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt der Bildschirm dank 1500 Nits HBM-Helligkeit leuchtend und klar. Mit bis zu 15 Tagen Akkulaufzeit liefert die neue Xiaomi Watch S4 langanhaltende Leistung, per fünf Minuten Schnellladung ist sie für bis zu zwei Tage mit Energie versorgt. (11) Dabei wechselt die Xiaomi Watch S4 am Handgelenk ganz nach Wunsch ihren Style: Austauschbare Lünetten und Armbänder schaffen umfassende Vielseitigkeit. Praktische Zifferblätter wie Clearheaded überwachen automatisch das Stresslevel und zeigen den Status mit ausdrucksstarken Emoji Indikatoren an, Wild Walker liefert in Echtzeit Informationen zu Standort und Höhenposition.Auf der Basis eines speziell entwickelten und optimierten Algorithmus für das Sport- und Gesundheits-Tracking überwacht die neue Xiaomi Watch den ganzen Tag über Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Stresslevel und Schlafmuster. Mit einer Genauigkeit von 98 Prozent (12) bei der Überwachung der Herzfrequenz ermöglicht sie einen verlässlichen, multidimensionalen Gesundheitscheck. Per One-Tap-Funktion erstellt die Xiaomi Watch S4 in etwa 60 Sekunden Gesundheitsanalysen (13) mit detaillierter Berichterstattung und einem Angebot für Atemübungen. Bei Outdoor-Workouts sorgt fortschrittliche L1+L5 GNSS-Technologie für präzises Standorttracking und die Überwachung der Geschwindigkeit. Über 150 Sportmodi bieten vielfältige Möglichkeiten für unterschiedliche Trainingsziele.Die Xiaomi Watch S4 lässt sich nahtlos mit dem Xiaomi Smart Hub (14) verbinden und ermöglicht mühelos die Steuerung von Xiaomi Smartphones, Tablets, Ohrhörern und Smart Home Geräten - so ist für ein maßgeschneidertes Gerätemanagement gesorgt. Dank dieser fortschrittlichen Konnektivität lassen sich Smartphone oder Tablet per Klingelfunktion auffinden, Fotos aus der Ferne aufnehmen und die Ohrhörereinstellungen verwalten - einschließlich Lautstärkeanpassung, Wechsel der Geräuschunterdrückungsmodi und der Überwachung des Akkustands in Echtzeit. Darüber hinaus integriert die Smartwatch innovative Schnellgesten wie einfaches Fingerschnippen zum Ablehnen von Anrufen oder das Wegwischen von Benachrichtigungen. Damit wird sie zum komfortablen, smarten Lifestyle-Begleiter.Xiaomi Electric Scooter 5 Max: Smart und bequem durch die StadtMit einem optimierten Federungssystem setzt der Xiaomi Electric Scooter 5 Max neue Maßstäbe für die urbane Mobilität. Seine vordere sowie die hintere hydraulische Doppelfederung sorgen für angenehm ruhige Fahreigenschaften und einen optimierten Fahrkomfort. Taubheitsgefühle in Händen und Füßen werden dabei selbst auf unebenen Straßen minimiert. Das System reduziert zudem Abnutzung und Verschleiß, das sorgt für die langfristige Zuverlässigkeit des Scooters und eine verlängerte Lebensdauer.Der Xiaomi Electric Scooter 5 Max hat intelligente Energierückgewinnung an Bord, die während der Fahrt kinetische Energie in Akkuleistung umwandelt. Das System erkennt automatisch Steigungen, passt die Energierückgewinnung entsprechend an und gewährleistet so eine angenehme, kontrollierte Abfahrt. In Kombination mit dem intelligenten Steigungs-Parkmodus ist für erhöhte Fahrsicherheit gesorgt. Der Scooter bleibt ohne manuelles Eingreifen auf Hängen stabil und bewältigt mühelos unterschiedliches Gelände.Für die schnelle Beschleunigung auf eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h (15) sorgt der leistungsstarke 1000 Watt Motor (16) des neuen Scooters. Er bewältigt Steigungen von bis zu 22 Prozent (17) und bietet so eine souveräne und bequeme Lösung für die täglichen Wege in der Stadt. Mit einer maximalen Tragkraft von 120 kg (17) empfiehlt sich das Fahrzeug für unterschiedliche Bedürfnisse. Die vergrößerte Trittfläche sorgt für stabilen Stand, der längere Lenker erleichtert die Handhabung. Darüber hinaus bietet der erhöhte Lenker-Vorbau mehr Ergonomie für verschiedene Fahransprüche. Bis zu 60 km (18) misst die Reichweite des Scooters, damit werden häufige Ladevorgänge überflüssig. Via Schnellladefunktion wird das Fahrzeug in nur drei Stunden vollständig aufgeladen. (19)Der Xiaomi Electric Scooter 5 Max ist mit einem TCS (Traction Control System) ausgestattet, damit ist auf nassen Straßen für hohe Stabilität gesorgt. Mithilfe seines Gyroskopsensors und eines intelligenten Steuerungsalgorithmus erkennt das System ein Durchdrehen der Räder und passt die Motorleistung automatisch an. Dadurch wird die Rutschgefahr verringert und die Traktion optimiert, die Fahrt wird insgesamt sicherer und kontrollierter. Auch die Licht-Funktionen tragen zur Fahrsicherheit bei: Im Auto-Lichtmodus schalten sich Front- und Rücklicht bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch ein (20). Die neue Ambientebeleuchtung erhöht die Sichtbarkeit auf dunklen Straßen und sorgt so für eine sichere Fahrt.Xiaomi Smart Band 9 Pro: Premium-Design und fortschrittliche Fitness-FeaturesDas Xiaomi Smart Band 9 Pro kombiniert stilvolles Design mit leistungsstarkem Fitness-Tracking - ab sofort ist das smarte Wearable auch in der neuen Ausführung in Cream White erhältlich. Mit einem Screen-to-Body-Verhältnis von 77 Prozent (17) sorgt das schmale, rechteckige AMOLED-Display für ein intensiveres Seherlebnis. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt die Anzeige mit einer Auflösung von 336 x 480 Pixeln (17) und automatischer Helligkeitsanpassung von bis zu 1200 Nits (17) klar und gut ablesbar. Der 350 mAh Akku sorgt für eine beachtliche Laufzeit von bis zu 21 Tagen (11) - damit wird das Band zum geeigneten Begleiter für den aktiven Lifestyle.Die integrierten Funktionen zur umfassenden Gesundheitsüberwachung (13) bieten um 15 Prozent genauere Herzfrequenzmessung (21) und überwachen 24/7 Gesundheitsparameter wie Herzfrequenz (22), Blutsauerstoff (23) und Stresslevel. Detaillierte Berichte und individuelle Optimierungsvorschläge liefert die professionelle Schlafüberwachung. Das Band bewährt sich zudem als vielseitiger Partner beim Sport: Es bringt über 150 Sportmodi mit, dazu integriertes GNSS für präzise Outdoor-Standortverfolgung und 3D-Trainingsanimationen (24) zur Unterstützung bei sportlichen Aktivitäten. Läufer und Wanderer profitieren von der neuen integrierten Kompassfunktion, die bei Outdoor-Aktivitäten Orientierungshilfe bereitstellt. Neben seinen praktischen Sport- und Gesundheitsfeatures punktet das Xiaomi Smart Band 9 Pro auch mit seinem stilvollen Design. Unterschiedliche Armbandausführungen - von TPU über Leder bis hin zu magnetischen Designs (25) - sorgen für einen zu jedem Anlass passenden, individuellen Look.Preise und VerfügbarkeitDie Xiaomi Buds 5 Pro und Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), die Xiaomi Watch S4, der Xiaomi Electric Scooter 5 Max und das Xiaomi Smart Band 9 Pro in der neuen Variante Cream White werden ab sofort über die offiziellen Kanäle von Xiaomi und autorisierte Händler angeboten. (26)- Die Xiaomi Buds 5 Pro sind zu einem Preis von 199,99 Euro (UVP) erhältlich.- Die Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) sind für 229,99 Euro (UVP) erhältlich.- Die Xiaomi Watch S4 ist zum Preis ab 159,99 Euro (UVP) erhältlich.- Der Xiaomi Electric Scooter 5 Max ist zu einem Preis von 599,99 Euro (UVP) erhältlich.- Das Xiaomi Smart Band 9 Pro in Cream White ist zu einem Preis von 79,90 Euro (UVP) erhältlich.Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://emea.ourspacefiles.com/fl/59CzYABKVM) (Passwort: 9E7B9dSBj0WI).Disclaimer1 Qualcomm, aptX, Snapdragon und Snapdragon Sound sind Marken oder eingetragene Marken der Qualcomm Incorporated. Snapdragon- und Qualcomm-Produkte sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften.2 Bitte besuchen Sie mi.com/global, um die unterstützten Modelle einzusehen.3 Die Daten zum Geräuschunterdrückungstiefen-Test stammen vom National Institute of Metrology, China. Das Produkt erreicht eine ANC-Tiefe von 55 dB nur in einem bestimmten Frequenzbereich. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsbedingungen variieren.4 Bitte laden Sie die Xiaomi Earbuds-App herunter, um den neuen personalisierten Dimensional-Audio-Test zu nutzen. Informationen zu unterstützten Modellen finden Sie auf mi.com/global.5 Der Akkustand beträgt 100 %, die Lautstärke der Ohrhörer ist auf 50 % eingestellt, der Bluetooth-Codierungsmodus ist AAC. Bis zu 4,5 Stunden Musikwiedergabe aus 10 Minuten Ladezeit bei deaktivierter ANC-Funktion und dimensionalem Audio.6 Für die Nutzung dieser Funktion laden Sie bitte die Xiaomi Earbuds-App herunter. Ein Ohrhörer muss dabei im geschlossenen Ladecase bleiben, um die Funktion zu aktivieren. Die Aufnahme ohne Zustimmung der betroffenen Person kann eine straf- oder zivilrechtliche Verletzung darstellen. Aufnahmen dürfen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden und müssen den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen, einschließlich der Datenschutzrechte der betroffenen Personen. Xiaomi übernimmt keine Verantwortung für Gesetzesverstöße, die aus Ihren Handlungen resultieren.7 Bitte passen Sie die Geste in den Bluetooth-Einstellungen an, um diese Funktion zu aktivieren. Transkriptions- und Übersetzungsfunktionen werden durch Xiaomi HyperAI unterstützt. Die Funktion wird ab dem 2. Quartal 2025 verfügbar sein. Unterstützte Modelle finden Sie auf mi.com/global. Die Aufnahme ohne Zustimmung der betroffenen Person kann eine straf- oder zivilrechtliche Verletzung darstellen. Aufnahmen dürfen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden und müssen den lokalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Xiaomi übernimmt keine Verantwortung für Gesetzesverstöße, die aus Ihren Handlungen resultieren.8 Jede Gestensteuerungsfunktion kann über die Xiaomi Earbuds-App angepasst werden.9 Bitte besuchen Sie mi.com/global, um die unterstützten Modelle zu prüfen. Diese Funktion gilt, wenn sich Smartphone und Ohrhörer im WLAN befinden.10 Die Bildwiederholrate des Displays kann je nach Benutzeroberfläche variieren. Maßgeblich ist das tatsächliche Nutzungsszenario.11 Die Angaben zur Akkulaufzeit basieren auf typischer Nutzung und wurden in internen Xiaomi-Labors getestet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.12 Daten stammen aus internen Xiaomi-Labors. Die durchschnittliche Messgenauigkeit erreicht bis zu 98 % in Szenarien wie Sitzen, Lesen im Büro, Laufen auf dem Laufband, Laufen im Freien, Gehen im Freien und Radfahren im Freien. Die Genauigkeit kann je nach individuellen Unterschieden, Nutzung und Umgebungsfaktoren variieren.13 Dieses Produkt und seine Funktionen sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt und sollen keine Krankheiten vorhersagen, diagnostizieren, verhindern oder heilen.14 Xiaomi Smart Hub ist nur in Verbindung mit Xiaomi-Smartphones verfügbar, die Xiaomi HyperOS 2 unterstützen. Die Steuerung von Xiaomi Home-Geräten ist nur mit dem Xiaomi 15 Ultra (ab März 2025 via OTA) und dem Xiaomi 15 (ab April 2025 via OTA) möglich. Weitere unterstützte Modelle werden später auf mi.com/global veröffentlicht.15 Die Höchstgeschwindigkeit kann je nach Land/Region variieren und unterliegt den örtlichen Gesetzen und Vorschriften. Weitere Informationen finden Sie auf mi.com/global. Die Daten wurden von internen Xiaomi-Labors getestet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.16 1000 W ist die maximale Leistung. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsszenario abweichen.17 Daten getestet in internen Xiaomi-Labors. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsszenario variieren.18 Getestet bei voller Ladung mit einer Last von 75±5 kg auf einer ebenen Strecke, bei einer konstanten Geschwindigkeit von 15 km/h, einer Umgebungstemperatur von (25±5)°C und einer Windgeschwindigkeit von <=3 m/s, bis das Fahrzeug nicht mehr fahrbar war. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsszenario abweichen.19 Ein Schnellladegerät muss separat erworben werden. Unterstützt keine Schnellladegeräte anderer Marken. Die Ladezeit wurde in internen Xiaomi-Labors getestet. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzungsszenario variieren.20 Die automatische Lichtfunktion muss manuell aktiviert werden. Bei manueller Anpassung des Lichts wird die automatische Funktion vorübergehend deaktiviert und nach dem Ausschalten und Neustarten des Scooters wieder aktiviert.21 Im Vergleich zum Xiaomi Smart Band 8 Pro. Getestet von internen Xiaomi-Labors. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.22 Bei aktivierter kontinuierlicher Herzfrequenzüberwachung im Smart-Modus wird die Überwachungsfrequenz bei erkannten Aktivitäten automatisch auf einmal pro Minute erhöht.23 Bei aktivierter ganztägiger Blutsauerstoffüberwachung wird die Messung alle 10 Minuten im Ruhezustand durchgeführt.24 Diese Funktion ist nur für ausgewählte Sportmodi verfügbar.25 Wird standardmäßig mit einem TPU-Armband in Obsidian Black, Moonlight Silver oder Rose Gold oder einem Lederarmband in Cream White geliefert. Weitere Armbänder müssen separat erworben werden.26 Die Verfügbarkeit variiert je nach Region. Die angegebenen Preise beziehen sich auf den Verkauf in Europa. Die globalen Preise können je nach Mehrwertsteuer, Steuern und anderen Faktoren abweichen.Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@WeberShandwick.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/5982023