GIGABYTE, ein weltweit führendes Unternehmen für Computing-Innovationen und -Technologie, wird auf dem MWC 2025, der vom 3. bis 6. März stattfindet, sein umfassendes Spektrum an KI-Computing-Lösungen vorstellen, die die Lücke zwischen Entwicklung und Bereitstellung schließen.

"AI+" und "Enterprise-Reinvented" sind zwei der Themen des MWC. Da Unternehmen ihre digitale Transformation und intelligente Upgrades beschleunigen, ist der Übergang von KI-Anwendungen von der experimentellen Entwicklung zur demokratisierten kommerziellen Bereitstellung zu einem entscheidenden Wendepunkt in der Branche geworden. Im Rahmen seiner Initiative "ACCEVOLUTION" bietet GIGABYTE umfassende Infrastrukturprodukte und -lösungen an, die von Cloud-basierten Supercomputing-Zentren bis hin zu Edge-Computing-Terminals reichen. Ziel ist es, die nächste Entwicklungsstufe zu beschleunigen und Branchen in die Lage zu versetzen, KI-Anwendungen effizient zu skalieren.

Entwicklung: Hochleistungsfähiges, skalierbares Parallelrechnen legt den Grundstein für KI-Modelle

Die engen Partnerschaften von GIGABYTE mit Branchenführern sichern die Position des Unternehmens als Erstanbieter auf dem Markt, der die größte Auswahl an KI-Servern anbietet. Als Reaktion auf die kontinuierliche Weiterentwicklung von KI-Chips nutzt GIGABYTE sein Flaggschiff-HGX-Serverdesign und bringt G893-KI-Server der nächsten Generation auf den Markt, um modernste GPUs wie NVIDIA B200, AMD MI325X und Intel Gaudi-3 mit einer Kapazität für 12 Beschleunigerkarten voller Höhe und einer vollständig redundanten Stromversorgung zu unterstützen. Diese Server können sowohl für Cluster-Vorgänge in Rechenzentren als auch für eigenständige Unternehmensbereitstellungen ideal sein und die intelligente Transformation vorantreiben.

GIGABYTE hat außerdem GIGAPOD auf den Markt gebracht, eine Cluster-Computing-Lösung für Cloud-KI-Rechenzentren, die eine skalierbare Komplettlösung für das Training großer KI-Modelle bietet. GIGAPOD kann G893 KI-Server unterstützen und dabei Rechen- und Netzwerkhardware in eine Komplettlösung auf Rack-Ebene integrieren, zusammen mit optionalen Betriebssystemen und Software. Die Lösung umfasst umfassende Dienstleistungen von der Planung über die Bereitstellung bis hin zur Validierung und gewährleistet einen effizienten Betrieb von KI-Rechenzentren. Das auf dem MWC vorgestellte Modell unterstützt NVIDIA B200 und verfügt über ein G4L3-Server-Rack mit DLC-Flüssigkeitskühlung, was die Bereitschaft von GIGABYTE zur Erweiterung der zukunftssicheren KI-Entwicklung demonstriert.

Bereitstellung: Lösungen für Edge-Computing mit geringer Latenz, Energieeffizienz und Flexibilität, die die letzte Meile von KI verbinden

Mit zunehmender Reife großer Modelle entwickelt sich die KI von der Cloud-Entwicklung hin zur Edge-Bereitstellung und -Anwendung, was Server und Computerlösungen erfordert, die auf flexible Implementierung und Rendite ausgerichtet sind. Die Allzweck-Server der R-Serie von GIGABYTE nutzen die CXL-Technologie, die PCIe-Lanes nutzt, um mit DDR5-Speicher zu koexistieren. Dies ermöglicht die gemeinsame Bereitstellung von Speicher und Ressourcen, verbessert die Bandbreitenunterstützung und erhöht die allgemeine Betriebseffizienz bei geringerem Platzbedarf und niedrigeren Bereitstellungskosten. Die Server der X-Serie mit modularem NVIDIA MGX-Design ermöglichen nahtlose Upgrades auf die NVIDIA-GPU-Plattformen der nächsten Generation durch einfaches Austauschen der Basisplatine, wodurch der langfristige Wert von Investitionen in Unternehmenstechnologie sichergestellt und eine flexible Bereitstellung in verschiedenen KI-Edge-Szenarien wie Smart Cities und Industrial IoT ermöglicht wird.

Auf dem MWC präsentiert GIGABYTE außerdem mehrere für den Edge-Bereich optimierte Server, darunter Edge Computing Server nach EIA-Standard mit AMD- und Intel-CPUs, und stellt erstmals einen neuen 3U-Blade-Server vor. Diese Server bieten Rechenoptionen mit unterschiedlichen Dichten und Architekturen, um den vielfältigen Anforderungen von Edge-Anwendungen gerecht zu werden. Sie helfen den Benutzern, die Kosten für die Bereitstellung von KI und den Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig die Recheneffizienz zu verbessern.

Durch seine starken F&E-Fähigkeiten und engen Partnerschaften mit der Industrie hat GIGABYTE ein komplettes KI-Computing-Ökosystem von der Cloud bis zum Edge aufgebaut. Mit einer umfassenden Produktpalette, die von Cluster-Computing-Lösungen für Rechenzentren bis hin zu Edge-Computing-Bereitstellungsoptionen reicht, ist GIGABYTE ein "Game Changer", der KI-Innovationen in Unternehmen und Forschungseinrichtungen jeder Größe ermöglicht. Da KI-Anwendungen immer weiter zunehmen, bildet die vollständige Produktpalette von GIGABYTE, die die neueste Generation von Computerchips unterstützt, zusammen mit dem sich weiterentwickelnden Hardware-Design, der Software-Integration, dem Systemmanagement und den Bereitstellungsdiensten weiterhin eine solide Grundlage für eine intelligentere, effizientere und skalierbarere Zukunft.

