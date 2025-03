Die jüngste Entwicklung an den Rohstoffmärkten hat Edelmetalle wie Platin und Palladium erheblich unter Druck gesetzt. Platin fiel in der vergangenen Woche um -2,7 % auf 944 US-Dollar, während Palladium mit einem Rückgang von -4,6 % auf 922 US-Dollar noch stärker verlor. Die schwache Nachfrage, insbesondere aus der Automobilbranche, und strukturelle Probleme in der Minenproduktion belasten die Preise. Gleichzeitig verstärken geopolitische Unsicherheiten und die US-Zollpolitik die Abwärtsbewegung an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...