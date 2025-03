© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Javier Rojas

Ray Dalio warnt vor einer dramatischen Schuldenkrise in den USA - in spätestens drei Jahren könnte das Land finanziell kollabieren. Auch Europa droht laut dem Star-Investor ins Abseits zu geraten.Ray Dalio, Gründer des weltgrößten Hedgefonds Bridgewater, warnt in einem Interview mit dem Handelsblatt vor einer dramatischen Zuspitzung der globalen Lage. Er sieht die Welt bereits in einem "großen, neuen Krieg", geprägt von geopolitischen Spannungen, wirtschaftlichen Krisen und einer drohenden US-Schuldenkrise. Besonders besorgt zeigt er sich über die wachsenden Konflikte zwischen den USA und China, die sich an der Grenze zu einem militärischen Krieg befinden könnten. Gleichzeitig beobachtet er …