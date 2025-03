HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hochrechnung zur Bürgerschaftswahl in Hamburg der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF wird etwas später veröffentlicht als bei anderen Wahlen üblich. Weil das Wahlrecht in Hamburg relativ komplex sei, werde es die erste Hochrechnung gegen 19.00 Uhr geben, hieß es in einem Liveblog zur Bürgerschaftswahl. Zwischen Prognose und erster Hochrechnung gebe die Forschungsgruppe Wahlen einen Trend raus.

Knapp 1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger sind zur Teilnahme an der Bürgerschaftswahl aufgerufen. Jede Wählerin und jeder Wähler darf bis zu zehn Stimmen abgeben - je fünf auf dem Landeslisten-Wahlzettel und dem Wahlkreislisten-Wahlzettel. Im Gegensatz zur Bundestagswahl in der vergangenen Woche dürfen in der Hansestadt bereits Menschen ab 16 Jahren wählen.

Wer in die Bürgerschaft einzieht, wird erst am Montagabend nach Auszählung der roten Wahlkreislisten-Stimmzettel (Erststimme) feststehen. Insgesamt sind im Landesparlament mindestens 121 Sitze zu vergeben. Über die Landeslisten werden 50 Sitze vergeben, über die Wahlkreisliste ziehen in der Regel 71 Abgeordnete ins Landesparlament ein./mni/DP/he