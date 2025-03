DJ PTA-Adhoc: Fundamentum GmbH: Gläubigerversammlung stimmt dem Antrag der Geschäftsleitung zu

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Grünwald (pta/02.03.2025/18:00) - Die Gläubigerversammlung fand am 28.02.2025 statt. In der Gläubigerversammlung waren 64,1 % der abstimmungsberechtigten Nominale vertreten. Die Gläubigerversammlung war somit beschlussfähig. Dem nachstehenden Antrag der Geschäftssleitung wurden mit 100 % der vertretenen Stimmen Zustimmung erteilt.

Nachfolgende Punkte werden somit Bestandteil der Anleihebedingungen.

Ergänzung § 3. - Verzinsung, Fälligkeit und Zinsberechnungsmethode

3.5 Aussetzung der Auszahlung von Zinsen

Die Zinszahlung per 31.05.2024 wird zur Zahlung ausgesetzt. Im Gegenzug erhöht sich per 31.05.2024 die Nominale von 100,00 % auf 105,00 %. Ab dem 01.06.2024 ist die neue Nominale in Höhe von 105,00 % zinsberechtigt. Sollten weitere Zinszahlungen nicht geleistet werden können, so wird die Nominale von 105,00 % weiter mit 5,00 % aufgezinst. In einem solchen Fall würde die Nominale ab 01.06.2025 110,25 % und ab 01.06.2026 115,76 % betragen.

3.6 Recht auf Nachholung des ausgesetzten Kupons

Die Emittentin hat das Recht, ohne Zustimmung der Anleihegläubiger, jeweils zum nächsten Zinstermin die unter 3.5 ausgesetzte Zinszahlung nachzuholen. Durch die erfolgte Nachholung reduziert sich die Nominale entsprechend der nachgeholten Zinszahlung.

Die Geschäftsleitung der Fundamentum dankt den anwesenden bzw. vertretenen Anleihegläubigern für Ihre Zustimmung und dem damit entgegengebrachten Vertrauen.

(Ende)

Aussender: Fundamentum GmbH Adresse: Tölzer Straße 1, 82031 Grünwald Land: Deutschland Ansprechpartner: Joachim Schluchter Tel.: +49 170 9088055 E-Mail: js@jss-beratung.de

ISIN(s): DE000A2TSC49 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2025 12:00 ET (17:00 GMT)