Hamburg/Bonn (ots) -Nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg signalisiert CDU-Spitzenkandidat Dennis Thering Interesse an Koalitionsgesprächen mit der SPD.Im phoenix-Interview sagte er: "Ich freue mich über das superstarke Wahlergebnis der CDU hier in Hamburg. Und wir sehen auch bei der Wahl, dass es einen klaren Richtungswechsel der Hamburgerinnen und Hamburger gab, den sie gewählt haben im Bereich der Sicherheits-, Verkehrs- und Wirtschaftspolitik. Da müssen wir jetzt ran. Da wird es nur einen Wechsel mit der CDU geben, und von daher freue ich mich jetzt auf die Sondierungsgespräche. Wir als CDU sind bereit, in eine Koalition der Vernunft hier in Hamburg einzutreten."Jetzt habe die SPD die Wahl, so Dennis Thering. Der Ball liege im Spielfeld der SPD. "Und wenn wir uns die Wahlprogramme von SPD und CDU angucken, wird man sehen, dass sie in vielen Bereichen deckungsgleich sind. Von daher, glaube ich, könnte man dort relativ schnell auch auf einen gemeinsamen Nenner kommen, um Hamburg dann auch schnell nach vorne zu bringen."Das ganze Gespräch sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/JGfPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5982073