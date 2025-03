Hamburg/Bonn (ots) -Nach der Hamburger Bürgerschaftswahl zeigt sich die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Bündnis 90/Die Grünen) erleichtert. Die letzten Wochen - vor allem die Woche nach der Bundestagswahl - seien "brutal hart" gewesen. "Uns ist da eine Riesenwelle entgegen geschwappt und wir wussten, die werden wir vermutlich nicht mehr brechen, aber wir müssen strampeln, um über Wasser zu bleiben und das ist uns jetzt geglückt. Wir haben eine sehr stabile Mehrheit, weiterhin Rot-Grün", sagte sie im Interview mit dem TV-Sender phoenix. Den Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) werde sie beim Wort nehmen, "dass wir auch Rot-Grün fortsetzen hier in dieser Stadt. Das ist ein Erfolgsmodell. Sowohl bei dem, was wir geschafft haben im Sinne von Zukunft und nach vorn, aber auch die Art und Weise, wie wir hier miteinander arbeiten. Die Ampel, das war Politik zum Abgewöhnen. Und wir machen es hier fair miteinander und streiten uns nicht auf offener Bühne, und ich glaube, darauf haben die Leute gerade in diesen Zeiten keine Lust mehr."Sie habe keine Zweifel daran, dass Tschentscher wieder auf,Die Grünen' als Koalitionspartner zurückkommen werde, so Fegebank. "Sicher ist, dass mit allen erstmal gesprochen wird. Das ist gute demokratische Praxis. Aber wir blicken auf zehn Jahre sehr erfolgreiche rot-grüne Gemeinsamkeit und Regierungsarbeit zurück. Und ich bin ganz sicher, dass wir das auch jetzt wieder gut miteinander hinkriegen."Das ganze Gespräch sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/udVPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5982087