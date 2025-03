MIND of Pepe: Wenn Meme-Coin auf künstliche Intelligenz trifft

Die künstliche Intelligenz ist nicht nur in der realen Welt längst ein integraler Bestandteil. Auch aus dem Kryptouniversum ist KI nicht mehr wegzudenken. Der Meme Coin TURBO wäre ohne ChatGPT gar nicht entstanden. Der gesamte Entwicklungsprozess - von der Namensfindung über das Tokenomics-Design bis hin zur Community-Bildung - wurde mit der Hilfe von ChatGPT durchgeführt. Goatseus Maximus (GOAT) ist ebenfalls ein Coin, der ohne KI ebenfalls nie die virtuellen Bretter der Kryptowelt betreten hätte. Erschaffen wurde GOAT von dem halbautonomen KI Agenten Truth Terminal. Diese KI interagiert mit den Nutzern auf der Plattform X und begann irgendwann, über das sogenannte "Goatse Evangelium" zu posten, inspiriert von einem frühen Internet-Meme.

Die Beiträge von Truth Terminal führten irgendann dazu, dass ein anonymer Nutzer eine Kryptowährung namens Goatseus Maximus (GOAT) auf der Solana Plattform Pump.Fun erstellte. Diese ging dank Truth Terminal viral. Der Rest ist Kryptogeschichte und die KI dank des Meme-Coins Millionär. Denn 40 Millionen US-Dollar gingen an Truth Terminal. In diese Fußstapfen will der neue Meme-Coin MIND of Pepe treten - und diese gleich noch viel größer machen. Natürlich sind die aktuellen Marktentwicklungen nicht spurlos an GOAT und TURBO vorübergegangen. TURBO konnte sich in den letzten 24 Stunden über ein Kurswachstum von 13,84 freuen und notiert derzeit bei 0,003693 US-Dollar. GOAT legte um 16 % zu und notiert momentan bei 0,1031 US-Dollar.

Erfolgreiches Trading mit MIND of Pepe

MIND of Pepe ist der erste KI Tradingagent seiner Art. Mithilfe seiner Hive-Mind-Technologie durchkämmt die KI sozialen Medien, insbesondere die Plattform X, um Kryptotrends zu erkennen, bevor sie überhaupt die breite Masse erreichen. Die KI ist in der Lage, riesige Datenströme in Echtzeit zu analysieren und dementsprechend auf Markveränderungen, auch auf negative, zu reagieren. Dieses exklusive Wissen teilt MIND of Pepe mit den Inhabern des nativen Token MIND. Die KI ist außerdem in der Lage, mit Communitys, Influencern und anderen Plattformen zu interagieren.

MIND of Pepe geht aber noch einen Schritt weiter. Die Plattform ist zudem in der Lage, eigene Token zu erschaffen. Anders als beispielsweise bei Goatseus Maximus, bei dem ja ein anonymer Follower den Coin auf Pump.Fun gelauncht hat. Auf diese Token haben anfangs nur Inhaber von MIND Zugriff.

Das MIND of Pepe Staking

On top hat MIND of Pepe auch eine Stakingfunktion. Durch das Sperren der MIND Token im Staking Contract unterstützen die Investoren aktiv das Projekt. Das Staking hilft bei der Liquidität und kann für einen stabilen Kurs sorgen. Die Staker werden mit zusätzlichen MIND Token belohnt. Aktuell sind rund 1 Milliarde Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 323 %.

MIND im Presale kaufen

Bisher hat MIND of PEPE mit seinem Vorverkauf rund 7 Millionen US-Dollar eingesammelt. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet (zum Beispiel Best Wallet) mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein MIND Token kostet im Moment 0,0034265 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT, Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Da der MIND of Pepe Presale über verschiedene Finanzierungsphasen mit anschließenden Preiserhöhungen läuft, können sich Early Bird Investoren, die rechtzeitig zuschlagen, im Vorfeld einen Papiergewinn sichern.

Hier geht es zum MIND of Pepe Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.