VICTORIA, Seychellen, March 02, 2025, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, arbeitet mit weltbekannten humanitären Organisationen zusammen, darunter dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, ShareTheMealund dem One Billion Meals Endowment, um während des Ramadan bis zu 100.000 Mahlzeiten an bedürftige Personen zu verteilen. Diese Initiative richtet sich an gefährdete Gemeinschaften in Regionen, die vor großen Herausforderungen stehen. Sie zielt darauf ab, den Hunger während des heiligen Monats zu lindern.

Mit jeder Mahlzeit werden Familien und Einzelpersonen während des heiligen Monats unterstützt. Diese Bemühungen werden durch Beiträge der Bitget-Community gestärkt, wobei kollektives Handeln und Mitgefühl im Vordergrund stehen. Um das Spendenziel zu erreichen, hat Bitget Initiativen ins Leben gerufen, an denen sich Benutzer, VIP-Kunden und Influencer-Partner beteiligen können.

Bitget wird zunächst 10.000 Mahlzeiten an Bedürftige spenden und anschließend eine Reihe von Iftar-Abendessen an wichtigen Orten wie Dubai und Istanbul veranstalten, um Einigkeit und Menschenfreundlichkeit zu unterstützen. Die Teilnehmer können durch Spenden einen Beitrag leisten. Bitget wird dann jeden gesammelten Dollar verdoppeln. Exklusive Auktionen mit Erinnerungsstücken aus der Partnerschaft mit La Liga werden ebenfalls im Rahmen der Spendenaktion abgehalten. Bitget wird anschließend die gesamten Erlöse dem guten Zweck zukommen lassen. 100 % der Erlöse kommen der Spendenaktion zugute.

"Der Ramadan ist eine Zeit der Großzügigkeit und Einigkeit", so Vugar Usi Zade, COO von Bitget. "Durch die Nutzung unseres globalen Netzwerks möchten wir einen bedeutsamen Einfluss auf Gemeinschaften ausüben, die mit Not konfrontiert sind. Diese Initiative ist ein Beweis für die Freundlichkeit der Krypto-Branche und steht im Einklang mit unserer Mission, durch gemeinsame Anstrengungen positive Veränderungen herbeizuführen."

Die Kampagne umfasst die Zusage von 10.000 Mahlzeiten von Bitget, die Verdoppelung von Spendengeldern und exklusive Auktionen. Sie wird von lokalen Teams unterstützt, die Veranstaltungen zur Einbindung der Gemeinschaft organisieren. Der Start ist entsprechend dem islamischen Kalender für den ersten Tag des Ramadan geplant.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörseund Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, Ihren Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen, Ethereum-Kursenund anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Walletist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen - darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr - bietet.

Bitget ist Vorreiter bei der Verbreitung von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der World's Top Football League, LALIGA, in den Märkten des OSTENS, SÜDOSTASIENS und LATEINAMERIKAS, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler/innen Buse Tosun Çavusoglu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüs (Goldmedaillengewinner im Boxen) und Ilkin Aydin (Volleyball-Nationalmannschaft), um die weltweite Gemeinschaft zu inspirieren, sich der Zukunft der Kryptowährung zu öffnen.

