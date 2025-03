Hamburg/Bonn (ots) -Nach der Hamburger Bürgerschaftswahl favorisiert der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Fortführung der rot-grünen Koalition, will aber auch mit der CDU sprechen. Bei phoenix sagte er: "Wir haben immer gesagt, dass wir mit den Grünen weiter regieren wollen, es ist insofern unsere erste Option. Aber natürlich werden wir Koalitionsgespräche nicht nur mit den Grünen führen, sondern auch ein Sondierungsgespräch mit der CDU. Sie ist eine Option, objektiv, weil die Wählerinnen und Wähler jetzt diese Konstellation geschaffen haben, und das werden wir auch abwägen."Tschentscher kritisierte die Hamburger CDU für einige Entscheidungen der vergangenen Jahre, die in seinen Augen "rückständig" gewesen seien und nicht "zu einer internationalen Fortschrittsmetropole" passten. "Und deswegen ist meine erste Priorität Rot-Grün. Und ich habe auch die Einschätzung, dass die Bürgerinnen und Bürger diese Konstellation mehrheitlich wünschen", so Tschentscher weiter.Das ganze Gespräch sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/LdWPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5982098