Der Vorstand von Venture Global, Inc. ("Venture Global") (NYSE: VG) hat heute beschlossen, dass der Betrag der zuvor angekündigten Bardividende 0,0165 US-Dollar pro Aktie beträgt, was insgesamt etwa 40 Millionen US-Dollar entspricht. Die Dividende wird am 31. März 2025 an die Inhaber der ausstehenden Class-A- und Class-B-Stammaktien ausgezahlt, wobei der Stichtag der Geschäftsschluss am 10. März 2025 ist.

Über Venture Global

Venture Global ist ein langfristig ausgerichteter, kostengünstiger Anbieter von US-Flüssigerdgas (LNG) aus den ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken. Zum Portfolio von Venture Global zählen Anlagen entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Schifffahrt und Regasifizierung. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, nahm im Januar 2022 die Produktion von LNG auf. Die zweite Anlage des Unternehmens, Plaquemines LNG, begann im Dezember 2024 mit der Produktion von LNG. Das Unternehmen baut und entwickelt derzeit eine Produktionskapazität von über 100 Millionen Jahrestonnen, um der Welt saubere und erschwingliche Energie bereitzustellen. In jeder seiner LNG-Anlagen entwickelt Venture Global Projekte zur Kohlendioxidabscheidung und -absorption.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250228756214/de/

Contacts:

Investorenkontakt

Michael Pasquarello

IR@ventureglobalLNG.com

Medienkontakt

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com