Saylor: "Verkaufe eine Niere, aber behalte Bitcoin"

Der Bitcoin-Kurs ist innerhalb einer Woche um mehr als 25 Prozent eingebrochen und rutschte zeitweise unter die psychologisch wichtige 80.000-Dollar-Marke. Trotz des massiven Rückgangs bleibt MicroStrategy-CEO Michael Saylor überzeugt vom langfristigen Potential und postete auf X: "Verkaufe eine Niere, wenn du musst, aber behalte die Bitcoins."

Korrektur könnte auf 70.000 Dollar abzielen

Analysten von Wolfe Research warnen, dass die aktuelle Korrektur noch nicht beendet sein könnte. "Die aktuelle Abwärtsbewegung war eine klare Reaktion auf das verstärkte Risikomanagement der Anleger. Sollte Bitcoin es nicht schaffen, die Marke von 90.000 US-Dollar zurückzuerobern, droht ein Rücksetzer auf 70.000 US-Dollar oder tiefer," erklärt Read Harvey.

Noch vor wenigen Tagen lag der Bitcoin-Preis bei über 99.000 Dollar, und viele Experten prognostizierten einen Anstieg über die 100.000-Dollar-Marke. Doch stattdessen folgte ein dramatischer Kursverfall während der asiatischen Handelszeit am 28. Februar.

Trump-Effekt und Marktstimmung schwinden

Die anfängliche Euphorie nach der Wahl von Donald Trump scheint sich zu legen. Trotz seiner Pro-Krypto-Positionierung im Wahlkampf lässt die Umsetzung marktverändernder Gesetze auf sich warten. Die Bitcoin-Reserve sei zwar in Prüfung, aber ihre tatsächliche Realisierung bleibt ungewiss.

Gleichzeitig ist die Risikobereitschaft der Anleger zurückgegangen. "Wir sehen derzeit einen generellen Trend hin zu sicheren Anlagen - das trifft nicht nur Aktien, sondern auch Rohstoffe und Krypto," erläutert der Analyst von Wolfe Research. "Wenn die bullishe Stimmung weiter abnimmt, könnte Bitcoin bis auf sein Niveau vor der Wahl zurückfallen."

