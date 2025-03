Bitcoin vor 90.000$? Bollinger Bands signalisieren Ausbruch

Bitcoin zeigt Anzeichen einer möglichen Trendwende. Mit einem aktuellen Kurs von über 86.000 Dollar und einer Marktkapitalisierung von 1,7 Billionen Dollar stehen die technischen Indikatoren auf Ausbruch. Das verringerte Handelsvolumen von nur 23 Milliarden Dollar in den letzten 24 Stunden deutet auf eine Konsolidierungsphase hin.

Technische Indikatoren deuten auf Trendwende

Die Verengung der Bollinger Bands signalisiert einen bevorstehenden Ausbruch. Diese technische Formation tritt oft vor signifikanten Kursbewegungen auf. Um den Aufwärtstrend zu bestätigen, müsste Bitcoin die Widerstandsmarken bei 86.180 und 86.300 Dollar überwinden.

Der RSI-Indikator ist erstmals seit zwei Tagen unter die 50er-Marke gerutscht und steht aktuell bei 47. Dies ist zwar als neutral zu werten, könnte aber bei weiterem Rückgang unter 30 ein starkes Kaufsignal darstellen.

Langfristige Marktanalyse weiterhin bullisch

Die NUPL-Analyse (Net Unrealized Profit/Loss) zeigt Bitcoin bei 48,66% - erstmals seit September 2024 in der Optimism/Anxiety-Zone. Historisch betrachtet ist dies weit entfernt vom Markthöhepunkt, der typischerweise bei über 75% liegt.

Diese Daten deuten darauf hin, dass der Bullenmarkt noch erhebliches Potenzial hat. Frühere Zyklen in 2013, 2017 und 2021 erreichten deutlich höhere NUPL-Werte, bevor sie ihren Höhepunkt erreichten. Analysten sehen den aktuellen Stand unter 50% als attraktives Signal.

BTCBULL sammelt über 3 Millionen Dollar

Während Anleger die weitere Bitcoin-Entwicklung beobachten, sorgt der BTC Bull Token für Aufsehen. Der Presale hat in nur zwei Wochen über 3 Millionen USDT eingesammelt.

Das Projekt bietet eine strukturierte Roadmap mit Bitcoin-Airdrops und automatischen Token-Burns bei bestimmten Bitcoin-Preiszielen. Ab 125.000 Dollar werden BTCBULL-Token verbrannt, was das Angebot verknappt. Zudem bietet das Staking-Programm aktuell eine jährliche Rendite von 140%.

