DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 3. März

=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Februar *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 46,8 zuvor: 46,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 45,5 1. Veröff.: 45,5 zuvor: 45,0 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 46,1 1. Veröff.: 46,1 zuvor: 45,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,3 1. Veröff.: 47,3 zuvor: 46,6 *** 10:00 IT/BIP, Staatsschulden 2024 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar 1. Veröff.: 46,4 zuvor: 48,3 *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/+2,7% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 11:30 DE/SPD-Chefs Esken und Klingbeil sowie Hamburgs SPD-Spitzenkandidat Tschentscher, Pk nach der Gremiensitzung, Berlin 13:15 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Spitzenkandidat in Hamburg, Thering, Pk nach der Gremiensitzung, Berlin *** 13:30 DE/Deutsche Telekom AG, Pressekonferenz bei MWC Barcelona 2025 Thema: "Shaping Technology for All" *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Februar 1. Veröff.: 51,6 zuvor: 51,2 *** 16:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei 18. Finanzplatztag der Börsen-Zeitung *** 16:00 US/Bauausgaben Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 50,6 Punkte zuvor: 50,9 Punkte 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht von 3/6/12 Monaten für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY - DE/DHL Group, 4. Verhandlungsrunde mit Verdi - KR/Börsenfeiertag Südkorea ===

