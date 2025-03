Bad Wimpfen (ots) -Lidl unterstreicht sein Preis-Leistungs-Versprechen und reduziert die Preise für ausgewählte Fleisch- und weitere Produkte. Die neuen Preise gelten ab sofort, dauerhaft und deutschlandweit. Erst vor wenigen Tagen hat der Lebensmitteleinzelhändler den Preis für Butter auf unter zwei Euro gesenkt. Mit der erneuten Preissenkung für weitere Produkte bleibt der Discounter seinem Anspruch treu, den Kunden hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten.Folgende Artikel sind in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:- Metzgerfrisch Frische Schweine-Koteletts, 700 Gramm, neu 4,79 Euro (Grundpreis: 6,84 Euro/ Kilogramm) statt 4,99 Euro (Grundpreis: 7,13 Euro/ Kilogramm)- Metzgerfrisch Frische Grobe Bratwurst, 400 Gramm, neu 2,59 Euro (Grundpreis: 6,48 Euro/ Kilogramm) statt 2,79 Euro (Grundpreis: 6,98 Euro/ Kilogramm)- Metzgerfrisch Frische Schweine-Minutensteaks, 400 Gramm, neu 3,49 Euro (Grundpreis: 8,73 Euro/ Kilogramm) statt 3,79 Euro (Grundpreis: 9,48 Euro/ Kilogramm)- Dulano Delikatess Frikadellen (Schwein), 500/450 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 5,98/6,64 Euro/ Kilogramm) statt 3,19 Euro (Grundpreis: 6,38/7,09 Euro/ Kilogramm)- Chef Select Hähnchenbrust-Filetstücke, 150 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 13,27 Euro/ Kilogramm) statt 2,49 Euro (Grundpreis: 16,60 Euro/ Kilogramm)- Vemondo Vegane Chucks, 185 Gramm, neu 2,45 Euro (Grundpreis: 13,24 Euro/ Kilogramm) statt 2,95 Euro (Grundpreis: 15,95 Euro/ Kilogramm)- Chef Select Curry Snacker, 221,2 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 6,28 Euro/ Kilogramm) statt 1,79 Euro (Grundpreis: 8,09 Euro/ Kilogramm)Ebenfalls ab sofort erhalten Lidl Plus-Kunden zehn Prozent Rabatt auf über 200 Bio- und Bioland-Artikel, darunter alle Obst- und Gemüseartikel sowie Joghurt und Haferflocken. Das Angebot gilt im März.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5982118