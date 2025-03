SIKA ÜBERNIMMT EINEN DER FÜHRENDEN ANBIETER VON DACHSYSTEMEN IN UK

Sika übernimmt Cromar Building Products, einen renommierten Anbieter von Dachsystemen in Grossbritannien, der seine Kunden vor allem über den Fachhandel beliefert. Mit der Akquisition erschliesst Sika ein bedeutendes Cross-Selling-Potenzial und baut gezielt ihre Expansion im Roofing-Sektor in Grossbritannien aus.

Cromar hat sich in Grossbritannien als wichtiger Anbieter von bekannten Markenprodukten für Flach- und Steildächer etabliert. Mit einem innovativen Sortiment, technischem Know-how und hervorragendem Kundenservice hat das Unternehmen eine ausgezeichnete Reputation im Roofing-Sektor. Seine Produkte und Lösungen, die ein breites Spektrum an Abdichtungs- und Flüssigmembranen bis hin zu Dicht- und Klebstoffen abdecken, werden sowohl in Wohn- als auch in Gewerbeimmobilien eingesetzt. Cromar besitzt ein modernes Fertigungswerk, das die Produktionsstandorte von Sika ergänzt.

Sika konzentriert sich als langjährige Anbieterin von Dachsystemen vor allem auf das Spezifikationen-Business bei Projekten. Mit der Übernahme von Cromar hingegen erweitert Sika ihre Präsenz und ihr Roofing-Produktportfolio im Baufachhandel. In den letzten zehn Jahren hat Sika UK in diesem Vertriebskanal den Absatz von anderen Produktkategorien als Dachsysteme deutlich ausgebaut. Dank des komplementären Produktangebots beider Unternehmen eröffnen sich nun interessante Cross-Selling-Möglichkeiten.

Christoph Ganz, Regionalleiter EMEA: "Cromar ergänzt perfekt unsere Dachlösungen für den britischen Markt. Das neu erworbene Unternehmen bietet mit seinem bestehenden Kundenstamm und Vertriebskanal eine starke Plattform für weiteres Wachstum. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft und heissen die Mitarbeitenden von Cromar herzlich willkommen im Sika Team."

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Baubranche und die Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken und entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation der Bau- und Transportindustrie bei. Die mehr als 33'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

