cyan AG führt neue Cybersecurity-Lösung für den Mittelstand ein: Erste Verteidigungslinie gegen digitale Bedrohungen



03.03.2025 / 08:00 CET/CEST

cyan Guard 360 schützt effektiv vor digitalen Bedrohungen wie Phishing

schützt effektiv vor digitalen Bedrohungen wie Phishing Kostengünstige und einfache Cybersecurity-Lösung für mittelständische Unternehmen

Schließt kritische Sicherheitslücken in Firmennetzwerken und auf Endgeräten München, 03.03.2025 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, stellt ihr neuestes Produkt vor, das gezielt kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) vor digitalen Bedrohungen wie Phishing schützt - den cyan Guard 360. Die neue Lösung bietet eine effektive und kostengünstige Sicherheitsbarriere gegen Phishing-Angriffe und ergänzt gängige Antivirus-Programme als erste Verteidigungslinie. Einfache Phishing-Nachrichten sind eines der häufigsten Einfallstore für Kriminelle. Trotz stetig steigender Cyberkriminalität ist der Mittelstand bislang oft unzureichend geschützt. Vielen KMU fehlen sowohl die Ressourcen als auch das Know-how, um sich umfassend gegen Cyberbedrohungen zu wappnen. cyan Guard 360 bietet nun die passende Lösung für diese Herausforderungen.



"Mit unserer neuen Lösung schließen wir eine kritische Sicherheitslücke im Mittelstand. Phishing-Angriffe zählen zu den häufigsten Angriffsmethoden und können schwerwiegende finanzielle und operative Schäden für Unternehmen verursachen", sagt Thomas Kicker, CEO der cyan AG. "Unsere Lösung ist nicht nur hochwirksam, sondern auch besonders einfach in der Anwendung. Damit bieten wir speziell kleinen und mittelständischen Unternehmen eine unkomplizierte, aber leistungsstarke Verteidigung gegen Phishing-Angriffe und weitere digitale Bedrohungen."



Markus Cserna, CTO der cyan AG ergänzt: "Im Kern des cyan Guard 360 arbeitet unsere weltweit erprobte proprietäre Threat-Intelligence-Plattform, die mittels KI-basierten Modellen und Datenbanken genau solche Angriffe verhindert."



Das Produkt besteht aus zwei wesentlichen Komponenten - dem Schutz des Firmennetzwerks und dem Schutz der Endgeräte der Mitarbeiter. Im Netzwerk schützt cyan Guard 360 alle Geräte im Büro der Unternehmen ohne zusätzliche Hardware oder Softwareinstallation. Als erweiterter Schutz für mobile Endgeräte und Laptops, die außerhalb des Firmennetzwerks genutzt werden, agiert die mobile Anwendung des cyan Guard 360. Diese Sicherheits-App für iOS, Android und Windows schützt Mitarbeiter im Home-Office und unterwegs.



Vertrieb über Managed Service Provider (MSP)

cyan setzt beim Vertrieb auf ein bewährtes B2B-Modell. Managed Service Provider (MSPs), die oftmals die gesamte IT-Betreuung für KMU übernehmen, stellen ihren Kunden die Sicherheitslösung von cyan zur Verfügung. Über ein speziell entwickeltes Partnerportal können MSPs ihre Kunden effizient verwalten, Geräte registrieren, Lizenzen verwalten und Analysen zur Nutzung einsehen. Mit dem cyan Guard 360 unterstützt cyan Unternehmen dabei, sich effektiver vor digitale Bedrohungen wie Phishing, Ransomware, Malware etc. zu schützen - mit geringem Aufwand und maximaler Sicherheit. cyan launcht die Cybersicherheitslösung zunächst in der DACH-Region und entwickelt diese kontinuierlich weiter, um den steigenden Anforderungen an IT-Sicherheit gerecht zu werden.



Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft der internationalen Geschäftspartner integriert, welche diese unter der eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu cyans Kunden zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



