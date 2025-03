SHIFT, der deutsche Pionier für die Produktion von nachhaltigen und ethisch vertretbaren Smartphones, ist eine Partnerschaft mit Thales, global führend in fortschrittlichen Technologien, eingegangen, um die Technologie eSIM von Thales für die kommende Generation von SHIFT Smartphones verfügbar zu machen.

SHIFT's Smartphones werden durch die innovative Lösung von Thales von eSIM unterstützt. Diese überbrückt die Lücke zwischen einer konventionellen SIM-Karte und modernsten eSIM-Funktionen: eSIM wird in einem physischen SIM-Format angeboten.

In Übereinstimmung mit der nachhaltigen Ausrichtung von SHIFT werden die eSIMs aus 100% recycelbarem Material gefertigt, Thales's EcoSIM. Dieses wird aus recyceltem Plastik gewonnen, das von ausgedienten Kühlschränken stammt. Das schont die Umwelt und unterstützt die Kreislaufwirtschaft.

SHIFT's modulare Smartphones, die sich leicht reparieren lassen und ein umweltfreundliches Design aufweisen, unterstützen die Funktionen von eSIM durch Thales's physisches eSIM-Format. Im Gegensatz zu traditionellen eSIMs, die in das Gerät eingelötet werden, arbeitet die Lösung von Thales mit Plug-in. Dies bietet unbegrenzte Flexibilität und ermöglicht den sicheren Download und die Speicherung von mehreren Verbindungsplänen. Nutzer können die eSIM in einen der SIM Slots des Smartphones stecken. So wird das Gerät von eSim unterstützt und ist gleichzeitig kompatibel mit Standard-SIM-Karten.

Dank der Lösung von Thales profitieren die SHIFT-Kunden von höherer Flexibilität, da sie zwischen bis zu zehn Verbindungsplänen wechseln können, wie zum Beispiel Prepaid, Unternehmen oder Reisen.

Mit ihrer Partnerschaft ebnen SHIFT und Thales den Weg für eine flexiblere, umweltfreundliche Mobilkonnektivität, indem das Fachwissen von Thales in der Konnektivität mit SHIFT's Bemühungen um die Herstellung von modularen, leicht zu reparierenden, umweltfreundlichen Smartphones kombiniert wird. Das setzt neue Maßstäbe für die Mobiltechnologie.

"Wir bei SHIFT sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit und Innovation Hand in Hand gehen. Dank unserer Partnerschaft mit Thales ermöglichen wir unseren Kunden modernste Konnektivität und bleiben unserer Modular-Philosophie und dem Umweltgedanken treu. Diese Lösung bietet die mit eSIM einhergehende Flexibilität und verringert den Bedarf an mehreren physischen Karten, wodurch Plastikabfall vermieden wird und die Geräte umweltfreundlicher werden", sagte Carsten Waldeck, CEO und Gründer von SHIFT.

"Wir sind stolz darauf, SHIFT bei der Transformation seiner Smartphones durch unsere programmierbare EcoSIM-Technologie unterstützen zu können. Diese Partnerschaft zeigt, wie fortschrittliche Konnektivitätslösungen nahtlos umweltbewusstes Verhalten unterstützen können So kann SHIFT sich als neuer Akteur im wachsenden eSIM-Markt positionieren. Sie können die Nachfrage nach von eSIM unterstützten Smartphones testen und brauchen dabei ihre Umweltziele nicht aufzugeben ", sagte Eva Rudin, VP Mobile Connectivity Solutions bei Thales.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein global führendes Technologieunternehmen, das in drei Bereichen tätig ist: Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital.

Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, umweltfreundlicher und integrativer zu machen.

Die Gruppe investiert fast €4 Milliarden pro Jahr in Forschung Entwicklung, besonders in zentralen Bereichen wie KI, Cybersecurity, Quantentechnologie, Cloud-Technologie und 6G.

Thales hat fast 81.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2023 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 18,4 Mrd. Euro.

