Auf gleich mehrere problematische Nachrichten wurde am Freitag zuerst mit Verkäufen reagiert, dann aber drehten die US-Indizes wieder solide ins Plus, auch der Nasdaq 100. Aber sieht man sich das Chartbild an, ist das eher kein Beweis von Stärke, sondern von Angst.

Den vollständigen Artikel lesen ...