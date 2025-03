The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.03.2025ISIN NameCH0266836144 TESSIN 15-25EU000A4DMKY2 ESM 24-06.03.25USU77434AC94 BOEING 24/31 REGSUSU83448AE78 SOLVENTUM 24/54 REGSFR0011439785 SAGESS 13/25US30231GAF90 EXXON MOBIL CORP. 15/25USY8137FAC24 SRI LANKA 15/25 REGSXS1511967058 BARC 17/25 FLR MTNXS1959498244 FORD MOTO.CR 19/25 MTNXS1788605936 SECURITAS AB 18/25 MTN 26BE0002223890 KBC GROEP 15/25 MTNXS1787328548 LANDWIRT.R.BK 18/25 MTNDE000DW6C2P8 DZ BANK IS.A2012DE000LB3P2P3 LBBW FZA 23/25DE000LB2BN91 LBBW FESTZINS 22/25