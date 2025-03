NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nutrien mit einem Kursziel von 50 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Preisdynamik in den wichtigsten Düngemittelkategorien von Mosaic sehe für das Jahr 2025 positiv aus, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Deren Papiere empfiehlt er mit "Overweight". Er rechnet damit, dass die Kalipreise für Mosaic und Nutrien im ersten Jahresviertel gegenüber dem vierten Quartal 2024 um etwa 20 US-Dollar je Tonne steigen werden. Nutrien hält er aber für fair bewertet./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2025 / 23:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CA67077M1086