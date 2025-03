EQS-News: Motel One GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Fusionen & Übernahmen

MOTEL ONE UND PAI PARTNERS SCHLIESSEN PARTNERSCHAFT ZUR BESCHLEUNIGUNG DES INTERNATIONALEN WACHSTUMS



03.03.2025 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MOTEL ONE UND PAI PARTNERS SCHLIESSEN PARTNERSCHAFT ZUR BESCHLEUNIGUNG DES INTERNATIONALEN WACHSTUMS

München, 03.03.2025 I PAI Partners, ein führendes Private Equity-Unternehmen, ist eine strategische Partnerschaft mit dem von Dieter Müller geführten Konsortium für die Motel One Group eingegangen, um das Unternehmen in der nächsten Phase seines internationalen Wachstums zu unterstützen. Motel One ist eine führende Budget-Design Hotelkette in Europa. PAI wird sich mit einem Anteil von 80 % am operativen Geschäft der Motel One Group beteiligen. Dieter Müller, Gründer von Motel One, wird auch nach der Transaktion Chairman des Unternehmens bleiben. Unabhängig von der Partnerschaft wird Dieter Müller den zuvor abgespaltenen Immobilienarm weiterentwickeln, um das Wachstum von Motel One weiter zu unterstützen.

Motel One ist seit seiner Gründung im Jahr 2000 Pionier und Marktführer in der Budget-Design Hotelkategorie. Die einzigartige Kombination aus hochwertiger Ausstattung, exklusivem Design, hohen Servicestandards und erstklassigen innerstädtischen Standorten zu einem attraktiven Preis hat das Konzept im letzten Jahrzehnt zu einem der erfolgreichsten Modelle in der europäischen Hotellerie gemacht.

Motel One befindet sich auf einem starken Wachstumskurs und begrüßte in 2024 mehr als 10 Millionen Gäste. Ursprünglich auf die DACH-Region fokussiert, betreibt das Unternehmen inzwischen 99 Hotels mit 28.000 Zimmern in 13 Ländern, einschließlich Großbritannien, Frankreich und den USA. Der Launch der neuen Lifestyle-Marke, The Cloud One Hotels, mit Standorten in New York, Hamburg, Düsseldorf, Prag und Danzig, hat das Wachstum der Gruppe weiter beschleunigt.

PAI ist globaler Marktführer im Bereich Consumer Services und steht für jahrzehntelange Erfahrung mit Investitionen in die Kernsektoren der globalen Wirtschaft und der Transformation von Unternehmen in europäische und globale Marktführer. Die Partnerschaft mit Motel One fußt auf PAIs starken Referenzen in der Zusammenarbeit mit gründergeführten Unternehmen, einem breiten europäischen Netzwerk und bewährter Expertise in der Hotellerie, einschließlich der erfolgreichen Transformation von B&B Hotels, Roompot und der European Camping Group.

Dieter Müller, Gründer und Chairman von Motel One, sagte: "Ich freue mich sehr, PAI mit seiner umfangreichen Erfahrung im Hospitality-Bereich als strategischen Partner willkommen zu heißen. Gemeinsam werden wir die internationale Expansion von Motel One weiter beschleunigen und das nächste spannende Kapitel unserer Geschichte schreiben."

Daniel Müller und Stefan Lenze, Co-CEOs von Motel One, ergänzten: "Im Namen des gesamten Managementteams begrüßen wir PAIs Engagement bei Motel One sehr. Wir freuen uns auf neue Impulse für das weitere internationale Wachstum unseres erfolgreichen Geschäftsmodells."

Bertrand Monier und Ralph Heuwing, Partner bei PAI, sagten: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Dieter Müller und dem hervorragenden Managementteam von Motel One. Wir wollen das aktuelle Momentum des Unternehmens nutzen und die nächste Wachstumsphase begleiten. Dabei werden wir die einzigartige DNA des Unternehmens, die von seinem visionären Gründer geschaffen wurde, bewahren."

Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen werden.

Pressekontakt

Motel One

Inken Mende

+49 89665025-818

imende@motel-one.com

PAI Partners

Dania Saidam

+44 20 7297 4678

dania.saidam@paipartners.com

Kekst CNC

Isabel Henninger

+49 174 940 9955

isabel.henninger@kekstcnc.com

Über die Motel One Group

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in München wurde bereits mehrfach für sein Konzept ausgezeichnet und gilt als Begründer der Budget-Design Hotelkategorie. Die Motel One Group betreibt derzeit 99 Hotels mit 27.928 Zimmern in 13 Ländern (Stand: Februar 2025).

Sowohl Branchenkenner als auch Gäste schätzen die einzigartige Kombination aus hochwertiger Ausstattung, exklusivem Design, hohen Servicestandards und erstklassigen innerstädtischen Standorten zu einem attraktiven Preis. 2022 startete die Gruppe mit der Eröffnung in New York zusätzlich die neue Lifestyle-Marke The Cloud One Hotels. Mehr Informationen unter: www.motel-one.com

Über PAI Partners

PAI Partners ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die weltweit in marktführende Unternehmen investiert. Das Unternehmen verwaltet Assets under Management von mehr als 27 Milliarden Euro und hat seit 1994 mehr als 100 Investitionen in 12 Ländern getätigt und bei mehr als 60 Exits einen Erlös von über 26 Milliarden Euro erzielt. PAI hat eine herausragende Erfolgsbilanz durch die Zusammenarbeit mit ambitionierten Managementteams aufgebaut, deren einzigartige Perspektive, unübertroffene Branchenerfahrung und langfristige Vision es den Unternehmen ermöglicht, ihr volles Potenzial auszuschöpfen - und darüber hinaus. Mehr Informationen unter: www.paipartners.com

03.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com