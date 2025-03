Lake Victoria Gold am Ziel: Toronto Börse genehmigt Erwerb von Imwelo

Anzeige / Werbung Taifa erwirb >10 Prozent an Lake Victoria - Platzierung von Aktien bei 0,22 CAD erlöst 3,5 Mio. CAD Lake Victoria Gold Ltd. (TSX-V: LVG; FRA: E1K) hat die endgültige Zustimmung der Toronto-Börse zum Erwerb des Imwelo Goldprojekts in Tansania erhalten. Damit schließt eine komplexe Transaktion, die das Unternehmen bereits im August 2023 angekündigt hatte. Durch den Kauf von Imwelo wird der Verkäufer, Tanzoz Mineral Limited, zu einem neuen >10% Aktionär von Lake Victoria Gold. Ebenso wird Rostam Aziz, einer der reichsten Unternehmer Tansanias, ab sofort mehr als 10% von Lake Victoria halten. Auch dem hat die Börse zugestimmt. Die zugrundeliegende Bergbaulizenz von Imwelo, ML 538/2015, geht unwiderruflich in den Besitz der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Lake Victoria Gold, Tembo Gold Tanzania Limited über. Gemäß den Bedingungen des Lizenzkaufvertrags erhält der Verkäufer, Tanzoz Mineral Limited, eine Zahlung von 5.500.000 CAD in Form von 24.064.723 Stammaktien von Lake Victoria Gold, was einem angenommenen Ausgabepreis von 0,22 CAD pro Aktie entspricht. Zusätzlich sind einmalig 148.148 USD in bar fällig. Mit der Übernahme wurde Seth Dickinson, der Geschäftsführer des Verkäufers, zum Chief Operating Officer und zum Direktor des Unternehmens ernannt. Die an den Verkäufer ausgegebenen Lake Victoria-Aktien unterliegen einer Treuhandvereinbarung unter den unten aufgeführten Bedingungen: 1/3 der Aktien werden aus der Treuhandverwaltung freigegeben, sobald die kommerzielle Produktion im Imwelo-Projekt erreicht ist;

1/3 der Aktien (1/2 der verbleibenden Aktien) werden 6 Monate nach Erreichen der kommerziellen Produktion im Imwelo-Projekt freigegeben; und

1/3 der Aktien (alle verbleibenden Aktien) werden 12 Monate nach Erreichen der kommerziellen Produktion im Imwelo-Projekt freigegeben. Wenn die kommerzielle Produktion im Imwelo-Projekt nicht innerhalb von drei Jahren nach Abschluss des Erwerbs erreicht wird, werden die verbleibenden treuhänderisch verwalteten Aktien an den Verkäufer freigegeben. Während des Treuhandzeitraums behält das Unternehmen die Stimmrechte über die treuhänderisch verwalteten Aktien gemäß den Bedingungen einer mit dem Verkäufer abgeschlossenen Stimmrechtsvereinbarung.

