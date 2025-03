© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Trumps Krypto-Reserve-Plan lässt XRP, Solana und Cardano steigen - ein historischer Moment für Altcoins vor dem großen Krypto-Summit in Washington.Die Kryptowährungsmärkte erleben einen massiven Aufschwung, nachdem US-Präsident Donald Trump am Sonntag bekannt gab, dass XRP, Solana (SOL) und Cardano (ADA) Teil einer nationalen strategischen Krypto-Reserve werden sollen. Diese bahnbrechende Nachricht hat bei Investoren für Euphorie gesorgt und zu drastischen Kurssteigerungen geführt. Kursgewinne im zweistelligen Bereich Besonders beeindruckend war der Kursanstieg von Cardano (ADA), das in den vergangenen 24 Stunden um unglaubliche 58 Prozent zulegte. Auch XRP verzeichnete ein Plus von 23 …