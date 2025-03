DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio sehr fest - Chinesische Börsen hinken hinterher

DOW JONES--Nach den teils heftigen Einbußen am Freitag ist es am Montag an den Börsen in Ostasien nach oben gegangen. Sie folgten damit der festen Vorgabe der Wall Street, wo unter anderem günstig ausgefallene Konjunktur- und Preisdaten für Kauflaune gesorgt hatten. Die chinesischen Börsen hinkten allerdings etwas hinterher, ihnen war im Späthandel etwas die Luft ausgegangen.

In Tokio erholte sich der Nikkei-225 um 1,7 Prozent auf 37.785 Punkte, in Hongkong (Späthandel) ging es um 0,4 Prozent nach oben, Schanghai schloss sogar knapp im Minus. Sydney beendete den Handel mit einem Anstieg von 0,9 Prozent, in Seoul wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Zur guten Stimmung trugen auch neue Konjunkturdaten aus China vom Wochenende bei. Der staatliche Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel einen Tick besser aus als erwartet und verbesserte sich in den Expansion anzeigenden Bereich. Außerdem stieg der entsprechende von Caixin ermittelte Indikator im Vergleich zum Vormonat und rückte weiter in den Expansionsbereich vor. Auch der staatliche Index für das Dienstleistungsgewerbe verbesserte sich.

Die PMI-Daten für die ersten beiden Monate deuteten darauf hin, dass das Wachstum der Industrieproduktion zu Beginn des Jahres relativ stabil geblieben sei, kommentierte Lynn Song, ING-Chefvolkswirt für China die Zahlen. Von Barclays hieß es dagegen, der offizielle chinesische Einkaufsmanagerindex habe sich zwar verbessert, er sei aber im historischen Vergleich schwach.

Für Zurückhaltung im späten Geschäft dürfte unterdessen auch das vorsichtige Warten auf die in dieser Woche beginnende Sitzung von Chinas Nationalem Volkskongress gesorgt haben. Das Datum, an dem Trumps zusätzliche Zölle gegen China in Kraft träten, falle mit der Eröffnung des Kongresses zusammen, was die Erwartung an wachstumsfördernde Maßnahmen Pekings erhöhe, so OCBC-Analyst Tommy Xie.

Kursgewinne verzeichneten in Hongkong unter anderem Aktien aus dem Immobiliensektor. Longfor verteuerten sich um 3,2 und Country Garden um 6,0 Prozent. Sollte Peking neue Stimuli verkünden, dürften diese insbesondere dem Konsum und dem strauchelenden Immobiliensektor gelten, so Marktbeobachter.

