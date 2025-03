FRANKFURT (dpa-AFX) - Angetrieben von Kursgewinnen in Übersee und einer Rally von Rüstungswerten der deutsche Aktienmarkt freundlich in den März gestartet. Im frühen Handel stieg der Dax 0,88 Prozent auf 22.749,45 Punkte. Damit kommt sein jüngstes Rekordhoch bei 22.935 Punkten langsam in Sichtweite. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,17 Prozent auf 28.628,40 Zähler nach oben.

Der EuroStoxx 50 gewann 0,34 Prozent. Am Freitagabend hatten sich bereits die Indizes an der Wall Street kräftig erholt. Diesen positiven Trend nahmen am Morgen auch die Börsen in Asien auf.

Aus China kommen zum Wochenstart positive Konjunkturdaten: Die Stimmung in den großen und staatlich dominierten chinesischen Industriebetrieben hatte sich im Februar trotz der Handelsstreitigkeiten mit den USA überraschend aufgehellt. "Die Investoren schauen weiteren potenziellen Wirtschaftsstimuli entgegen, die speziell auf den Immobiliensektor und den Binnenmarktkonsum in China einzahlen könnten", kommentierte Marktbeobachter Andreas Lipkow. Berichten zufolge droht China außerdem den USA mit Gegenmaßnahmen nach der Zollerhöhung.

Derweil bringt der Eklat im Weißen Haus zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump offenbar weiteren Schwung in die Überlegungen für ein Rüstungs-Sondervermögen in Deutschland. Union und SPD prüfen wohl zwei milliardenschwere Sondervermögen für Verteidigung und Infrastruktur noch im März mit den alten Bundestags-Mehrheiten. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Wochenende. Die Rheinmetall-Aktie schnellte daraufhin mehr als 17 Prozent nach oben auf ein weiteres Rekordhoch. Für zusätzlichen Rückenwind sorgte ein deutlich erhöhtes Kursziel der JPMorgan-Analysten./niw/mis

DE0007030009, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145