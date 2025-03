TEHERAN (dpa-AFX) - Nach der Absetzung des iranischen Wirtschaftsministers ist der einflussreiche Vizepräsident Mohammed-Dschawad Sarif zurückgetreten. Wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete, reichte Sarif sein Rücktrittsgesuch bei Präsident Massud Peseschkian ein.

Sarif schrieb auf der Plattform X, er werde an die Universität zurückkehren. "Ich war und bin keiner, der vor Schwierigkeiten und Herausforderungen in der Pflicht zur Heimat flieht", betonte Sarif. "Ich wollte immer eine Stütze sein, keine Last", schrieb er mit Blick auf seine Regierungsarbeit.

Sarifs Entscheidung folgt auf die Absetzung des moderaten Ministers und früheren Zentralbankchefs Abdolnasser Hemmati. 182 von 273 Abgeordneten des von konservativen Hardlinern dominierten Parlaments hatten Hemmati am Sonntag das Vertrauen entzogen. Beobachter werten den Schritt als schweren Schlag für den moderat-konservativen Präsidenten Peseschkian, der erst seit rund sieben Monaten im Amt ist.

Dem Misstrauensvotum vorausgegangen war ein Streit über die seit Jahren anhaltende Wirtschaftskrise und die hohe Inflation. Zuletzt hatte die Landeswährung, der Rial, gegenüber Devisen wie dem US-Dollar enorm an Wert verloren. Viele Menschen klagen über stetig steigende Lebensmittelpreise und verzichten unter anderem auf Fleisch und Fisch, die für viele längst zu Luxusgütern geworden sind.

Bereits kurz nach der Regierungsbildung hatte Sarif Anfang August 2025 seinen Posten nach nur elf Tagen im Amt geräumt. Grund waren Differenzen mit Präsident Peseschkian über dessen konservatives Kabinett. Wenig später nahm er seine Rolle jedoch wieder auf./arb/DP/nas