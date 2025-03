© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat eine Vereinbarung mit dem britischen Industriekonzern Rolls-Royce getroffen, um gemeinsam an der Entwicklung sogenannter "Mini-Atomkraftwerke" zu arbeiten.Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, dass Siemens Energy exklusiver Lieferant für den nicht-nuklearen Teil der geplanten modularen Kernkraftwerke von Rolls-Royce wird. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, umfasst dieser Bereich unter anderem Dampfturbinen, Generatoren und verschiedene Hilfssysteme. Ein umfassender Vertrag mit allen Details soll bis Ende 2025 finalisiert und unterzeichnet werden Siemens Energy erklärte, dass Rolls-Royce derzeit an einem Small Modular Reactor (SMR) arbeitet. …