Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Industrie im Februar gestiegen

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Februar belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,8 (Januar: 50,1) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Februar auf 50,2 (Vormonat: 49,1) Punkte gestiegen. Dieser Indikator, der am Samstag veröffentlicht wurde, ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,9 Punkten prognostiziert.

SNB verbucht Gewinn von 80,7 Milliarden Franken für 2024

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat für das Jahr 2024 einen Gewinn von 80,7 Milliarden Franken ausgewiesen. Im Jahr davor war ein Verlust von 3,2 Milliarden Franken entstanden. Wie die SNB mitteilte, betrug der Gewinn auf den Fremdwährungspositionen 67,3 Milliarden Franken. Auf dem Goldbestand resultierte ein Bewertungsgewinn von 21,2 Milliarden Franken. Der Verlust auf den Frankenpositionen betrug 7,4 Milliarden Franken. Der Betriebsaufwand belief sich auf 0,4 Milliarden Franken.

Fitch bestätigt AAA-Rating für Deutschland und AA- für Großbritannien

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätsbewertungen für Deutschland und Großbritannien bestätigt. Die Bundesrepublik stehe zwar vor strukturellen Herausforderungen, das hohe AAA-Rating werde jedoch durch ein hohes Pro-Kopf-Einkommen im Land, eine große und diversifizierte Gesamtwirtschaft, einen starken institutionellen Rahmen, hohe Leistungsbilanzüberschüsse und einen positiven Nettoauslandsvermögensstatus getragen, erklärte Fitch. Die langjährige Selbstverpflichtung zu konservativem Finanzgebaren und der Status als Benchmark-Emittent in der Eurozone gebe Deutschland großen Finanzierungsspielraum bei zugleich außergewöhnlich niedrige Kosten. Den Ausblick bezeichnete Fitch als anhaltend stabil.

Ifo: Deutsche Industrie sieht Einbruch im internationalen Wettbewerb

Fast ein Viertel der deutschen Industrieunternehmen verliert nach eigener Einschätzung im internationalen Wettbewerb drastisch an Boden. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts schätzen 24 Prozent der Unternehmen im Januar ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU) als gering ein. Auch der Wettbewerb innerhalb der EU ist nach Angaben von 21 Prozent der Betriebe härter geworden. Kaum ein Unternehmen sah seine Position gegenüber der weltweiten Konkurrenz verbessert.

Europa will für Ukraine eine "Koalition der Willigen" schmieden

Großbritannien und Frankreich arbeiten federführend an einem Friedensplan für die Ukraine. Der Plan soll US-Präsident Donald Trump vorgelegt werden und helfen, die Differenzen zu überbrücken, die sich beim Zusammenstoß zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus am Freitag aufgetan hatten. Der britische Premierminister Keir Starmer empfing am Sonntag fast 20 Verbündete in London und erklärte, es seien Fortschritte bei der Bildung einer "Koalition der Willigen" erzielt worden. Diese soll unter anderem die militärische Mittel zur Sicherung eines möglichen Waffenstillstands und eventuellen späteren Friedens in dem osteuropäischen Land bereitstellen, darunter auch Bodentruppen.

Israel stoppt Hilfslieferungen nach Gaza - Hamas lehnt Witkoff-Vorschlag ab

Israel hat nach dem Auslaufen einer 42-tägigen Waffenruhe im Gazastreifen am Sonntag alle Warenlieferungen dorthin gestoppt. Eine Vereinbarung mit der militanten Hamas über das weitere Vorgehen war nicht zustande gekommen. Stunden vor dem Ablauf der bisherigen Waffenstillstandsvereinbarung erklärte Israel, die Regierung habe einem Vorschlag von des US-Nahostbeauftragten Steve Witkoff zu einer Fortsetzung der Waffenruhe zugestimmt, die Hamas habe diesen jedoch abgelehnt.

Indonesien Kernverbraucherpreise Feb +2,48% gg Vorjahr (Jan: +2,36%)

Japan/Kfz-Absatz Feb +15,9% gg Vorjahr

