Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die abgelaufene Handelswoche war von Verunsicherung geprägt, so die Analysten der Helaba.Zunächst seien konjunkturelle Enttäuschungen im Mittelpunkt gestanden, so die Stimmungsumfragen unter Verbrauchern in den USA und in Deutschland. Per saldo seien die Daten aber uneinheitlich ausgefallen und die von Verbrauchern in den Umfragen geäußerten Inflationssorgen hätten sich in den Preisdaten nicht wiedergefunden. In der Summe hätten beiderseits des Atlantiks die Zinssenkungserwartungen leicht zugenommen, wohl auch vor dem Hintergrund der zum Ende der Woche wieder schwächer tendierenden Aktienmärkte. Diese seien dabei auch unter dem Einfluss der erneuerten US-Zolldrohungen gegen Kanada, Mexiko, China und die Europäische Union gestanden. Am Wochenende habe die geopolitische Verunsicherung nach dem Streit im Weißen Haus dominiert. Pläne über neue Sondervermögen im deutschen Staatshaushalt würden Bundesanleihen belasten. ...

