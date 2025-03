Seit der Übernahme durch Cheftrainer Niko Kovac im Februar zeichnet sich bei Borussia Dortmund eine bemerkenswerte Stabilisierung ab, die sich nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im Aktienkurs widerspiegelt. Die BVB-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 3,26 Euro zulegen und setzte damit ihren positiven Trend fort. Diese Entwicklung ist eng mit den sportlichen Leistungen verknüpft, insbesondere mit der neu gewonnenen defensiven Stärke. In vier der letzten fünf Spiele blieb der Bundesligist ohne Gegentor, zuletzt beim beeindruckenden 2:0-Auswärtssieg gegen den FC St. Pauli. Die verbesserte Defensivleistung wird als Mannschaftserfolg gewertet, bei dem jeder Einzelne vom Torwart über die Vierer-Kette bis hin zu den Mittelfeldspielern seinen Beitrag leistet.

Finanzielle Perspektiven und Markteinschätzung

Die positive sportliche Entwicklung weckt bei Anlegern neue Hoffnungen auf eine nachhaltige Kurserholung. Derzeit liegt das Papier noch deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 4,36 Euro, das am 9. Mai 2024 erreicht wurde, bietet aber mit dem aktuellen Kurs ein Potenzial von über 33 Prozent bis zu diesem Höchststand. Analysten setzen das mittlere Kursziel sogar bei 6,00 Euro an, was die optimistische Markteinschätzung unterstreicht. Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,070 Euro je Aktie, nach 0,060 Euro im Vorjahr. Der anstehende Achtelfinalauftritt in der Champions League gegen OSC Lille könnte zusätzlichen Schwung verleihen, da internationale Erfolge erfahrungsgemäß positive Auswirkungen auf den Börsenwert haben. Die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 werden voraussichtlich am 15. Mai präsentiert und dürften weiteren Aufschluss über die wirtschaftliche Entwicklung des Vereins geben.

Anzeige

Borussia Dortmund GmbH-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Borussia Dortmund GmbH-Analyse vom 3. März liefert die Antwort:

Die neusten Borussia Dortmund GmbH-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Borussia Dortmund GmbH-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Borussia Dortmund GmbH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...