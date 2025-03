© Foto: Jaque Silva - NurPhoto

Baidu plant die Ausgabe von Anleihen im Ausland mit einem Gesamtvolumen von rund 10 Milliarden Yuan, umgerechnet 1,4 Milliarden US-Dollar. Dies berichten laut Bloomberg mit der Angelegenheit vertraute Personen. Baidu folgt damit dem Trend chinesischer Technologieunternehmen, die vermehrt Fremdkapital aufnehmen. An der Börse kommt dieser Schritt nicht gut an: Der Anleihe-Deal umfasst eine fünfjährige Tranche mit einer Rendite von 2,6 bis 2,8 Prozent sowie eine zehnjährige Tranche mit einer Rendite von 2,8 bis 3,0 Prozent. Laut den Quellen könnte die Preisfestsetzung bereits am Mittwoch erfolgen. Das Volumen der Emission wurde im Vergleich zu früheren Diskussionen auf mindestens 4 Milliarden …