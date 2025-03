Unterföhring (ots) -- Private Einblicke in sein Leben und ein emotionales Wiedersehen mit seiner Familie- Acht neue Folgen der Sky Original Reality-Serie ab 25. März exklusiv auf Sky und mit dem Streaming-Service WOW- Erster offizieller Trailer hier (https://youtu.be/yHUbksB7-Lo) anschauen oder runterladen (https://app.mediasilo.com/review/67c555e6bdaef37bc9ead1a9)03. März 2025 - Fans von "Diese Ochsenknechts" (https://www.sky.de/serien/diese-ochsenknechts) dürfen sich auf eine spannende Rückkehr freuen: Jimi Blue Ochsenknecht wird wieder Teil der beliebten Doku-Serie.Neben Natascha, Wilson und Cheyenne Ochsenknecht mit Mann Nino Sifkovits sowie Oma Bärbel Wierichs kehrt auch der Schauspieler in der neuen vierten Staffel zurück.In persönlichen Rückblenden gewährt Jimi Blue in "Diese Ochsenknechts" exklusive Einblicke in die vergangenen zwei Jahre seines Lebens. In seiner neuen Heimat Mailand spricht er offen wie nie über seine Erfahrungen, Herausforderungen und auch die Fehler der vergangenen Monate sowie über die Erkenntisse, die er daraus ziehen konnte - aufrichtig, nah und emotional.In Österreich kommt es zu einem ersten Treffen mit seiner Familie nach zwei Jahren. Ein Moment, der für alle Beteiligten sehr bewegend ist.Ab 25. März ist die achtteilige Doku-Serie rund um Deutschlands bekannteste Promifamilie auf Sky und dem Streaming-Service WOW zu sehen.Der erste exklusiven Trailer zur neuen Staffel ist hier (https://youtu.be/yHUbksB7-Lo) zu sehen oder kann runtergeladen (https://app.mediasilo.com/review/67b868d223513e08a8dfacfd) werden.Jimi Blue Ochsenknecht:"Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein. Die letzten Jahre haben mir viele Lektionen erteilt, und ich freue mich, diese Erfahrungen mit den Zuschauern zu teilen. Besonders das Wiedersehen mit meiner Familie in Österreich war ein Moment, den ich nie vergessen werde."Über "Diese Ochsenknechts":Nach Familienzuwachs, Karriereentscheidungen, Party-Exzessen und der einen oder anderen Krise in Staffel 3 liefern die neuen Episoden wieder reichlich Gesprächsstoff.Staffel vier von "Diese Ochsenknechts" nimmt die Fans der Promifamilie mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Familienmitglieder müssen mit dem Schock klarkommen, dass Natascha mit Verdacht auf einen Schlaganfall ins Krankenhaus muss. Dabei wollen sie doch alle den 60. Geburtstag des Familienoberhaupts im Sommer 2024 feiern.Für Cheyenne steht der Launch ihrer ersten Modekollektion an. Der Erfolgsdruck ist groß - alles steht und fällt damit, wie gut ihre Fashionlinie ankommt. Gleichzeitig jonglieren sie und Nino das Leben als zweifache Eltern und Landwirte. Familiendramen sind da vorprogrammiert.Wilson Gonzalez gewährt erste exklusive Einblicke in das Leben mit seiner kleinen Familie und öffnet erstmals die Türen zu seinem Zuhause. Zudem nimmt der Schauspieler die Zuschauer mit ans Filmset seiner ersten eigenen Serie.Währenddessen steht Oma Bärbel wie gewohnt mitten im Leben und genießt ihre Zeit zwischen Rotem Teppich, Fitnessstudio und charmanten Flirts.Und zwischen all den vielen Businessveranstaltungen, Talkshows und Alltagsdramen heißt es für die gesamte Familie auch: ab auf die Piste und ab nach Österreich! Hier wird zusammen gefeiert, entspannt - und es wartet eine große Überraschung auf alle Ochsenknechts. Denn Jimi Blue kehrt zurück.Neben dem ersten Wiedersehen mit seiner Familie, nimmt er die Zuschauer auch mit in sein neues Leben in Mailand, zu neuen Projekten und persönlichen Entwicklungen.B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Neben dem ersten Wiedersehen mit seiner Familie, nimmt er die Zuschauer auch mit in sein neues Leben in Mailand, zu neuen Projekten und persönlichen Entwicklungen.B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Die vierte Staffel "Diese Ochsenknechts" mit acht Episoden startet am 25. März exklusiv bei Sky und auf dem Streaming-Service WOW sowie parallel immer dienstags ab 20.15 Uhr bei Sky One. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals.