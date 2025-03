Der XTB Morgenticker (03.03.2025)

Die Futures auf US-Indizes steigen vor der Marktöffnung am Montag. Der Nasdaq 100 ist um 0,4 - gestiegen, während der S&P 500 um 0,3 - zulegt. Der Russell 2000 schneidet mit einem Plus von fast 0,7 - am besten ab. Zu den wichtigsten Wirtschaftsdaten, auf die der Markt heute wartet, gehören der US-amerikanische ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für Februar (16:00 Uhr deutscher Zeit) sowie die PMI-Werte aus verschiedenen europäischen Volkswirtschaften.