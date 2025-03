Berlin/Bonn (ots) -Nach dem Sieg der SPD bei der Hamburger Bürgerschaftswahl zeigt sich der Generalsekretär der SPD, Matthais Miersch, erfreut über das Ergebnis. Im Interview mit dem Fernsehsender phoenix sagte er: "Das ist ein wichtiges Signal, aber richtig ist, ein Woche davor hatten wir das historisch schlechteste Ergebnis auf Bundesebene und da können wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen." Er werde deshalb heute den Gremien und dem Parteivorstand einen Vorschlag machen, so der SPD-Generalsekretär.Das gute Ergebnis der Hamburger SPD sei besonders auf die ruhige und besonnene Ausstrahlung der Regierung unter Führung von Peter Tschentscher zurückzuführen, die auch wichtige Themen wie Wirtschaft, die Frage des Wohnungsbaus und des sozialen Zusammenhalts ausstrahlte. Auf Bundesebene habe vor allem der Ampel-Streit dominiert. Dies sei "schon ein großer Unterschied, der sich sicherlich auch in dem Wahlergebnis ausgezahlt hat", so Miersch bei phoenix.Das gesamte Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/tD5Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5982313