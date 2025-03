Die Porsche-Aktie testet zum Wochenbeginn abermals ihr erst Mitte Februar bei knapp über 55 € aufgestelltes Allzeittief. Ist es wirklich so schlecht um den deutschen Sportwagenbauer bestellt oder sollten Anleger jetzt beherzt zugreifen? Nun auch noch Strafzölle Porsche befindet sich zweifellos in einer der größten Krisen seiner Unternehmensgeschichte. Absatz und Umsatz stagnieren und die Gewinnmarge rauscht in den Keller - viel positiver lässt sich ...

