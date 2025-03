Die Aktie von Medical Properties Trust schießt aktuell immer weiter nach oben. Das treibt den Titel jetzt an und darum kann sich ganz besonders für spekulative Anleger jetzt ein Investment bei dem Wert lohnen: Starke Zahlen beflügeln Der Medical Properties Trust hat bei seinen kürzlich vorgelegten Quartalszahlen die Erwartungen der Anleger deutlich übertroffen. So meldete man für das Q4 einen Free Cashflow je Aktie von 0,18 US$ (0,16 US$ waren erwartet ...

