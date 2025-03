München (ots) -In dieser Woche wird "Wer weiß denn sowas?" gleich zweimal zum "Tatort". Gute Voraussetzungen für die beiden Rätselmeister Bernhard Hoëcker und Elton, um an der Seite der prominenten TV-Ermittler möglichst viele Quizfälle zu lösen, die ihnen Moderator Kai Pflaume mit seinen amüsanten und überraschenden Knobeleien aufgibt. Es bleibt aber eine knifflige Angelegenheit, wenn sich hinter der Ratewand Fragen wie diese verbergen:Die Redewendung "jemanden übers Ohr hauen" verdanken wir der Tatsache, dass ...?a) es nicht möglich ist, hinter das eigene Ohr zu schauenb) beim Fechten ein Schlag oberhalb der Ohrenlinie als unfein galtc) Zauberkünstler eine Münze hinter dem Ohr hervorzaubernFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Topmodel-Duell: Kim Hnizdo wurde 2016 Siegerin der Castingshow "Germany's Next Topmodel". Bereits 2007 kürte die "GNTM"-Jury Barbara Meier, die später auch als Schauspielerin Karriere machte, zur Schönsten. Welches Topmodel macht die bessere "Ratefigur" auf dem "Wer weiß denn sowas?"- Laufsteg?· "Tatort" Franken-Hamburg: Seit 2015 leitet Fabian Hinrichs in der legendären Krimireihe "Tatort" als "Hauptkommissar Felix Voss" die Mordkommission Franken. Sein Schauspiel-Kollege Wotan Wilke Möhring ermittelt als "Kommissar Thorsten Falke" seit 2013 in Hamburg. Wer von beiden hat die bessere Spürnase beim Aufklären der Quizfälle?· Moderatoren-Duell: Von "DSDS" über "Das Supertalent", Talk, Nachrichten und Sportsendungen - Marco Schreyl war schon in vielen Moderationsgenres tätig. Sein Rateduell-Gegner Andreas Türck schaffte 1998 den TV-Durchbruch mit der täglichen Nachmittagstalkshow, die seinen Namen trug. Heute moderiert er die Spitzenspiele der Handball-Bundesliga im TV.· Sängerinnen-Duell: Ambre Vallet verbindet in ihrer Musik nicht nur urbane Beats mit poppigen Melodien. Sie kombiniert in ihren Songs auch gerne Deutsch und Französisch, zwei Kulturen, die die in Montpellier geborene und in Deutschland aufgewachsene Sängerin musikalisch prägten. Zum Sängerinnen-Wettstreit bei "Wer weiß denn sowas?" tritt sie gegen das Ex-Model Jenice an, deren Markenzeichen als Sängerin tanzbare, deutschsprachige Songs und ihre E-Gitarren sind.· "Tatort" Kiel-Dortmund: Seit 2003 ermittelt Axel Milberg als "Kommissar Klaus Borowski" im Kieler "Tatort". Nach über 20 Jahren verabschiedet sich der Schauspieler nun am 16. März mit "Borowski und das Haupt der Medusa" von seiner legendären Rolle. Zum Glück für alle Krimifans ermittelt sein Kollege Jörg Hartmann auch weiterhin als "Hauptkommissar Peter Faber" in Dortmund. Welcher "Tatort"-Kollege hat den besseren Rate-Instinkt beim Beantworten der rätselhaften Fragen hinter der "Wer weiß denn sowas?"-Wand?Die "Wer weiß denn sowas?"-Woche im Überblick:Montag, 10. März Kim Hnizdo | Barbara MeierDienstag, 11. März Fabian Hinrichs | Wotan Wilke MöhringMittwoch, 12. März Marco Schreyl | Andreas TürckDonnerstag, 13. März Ambre Vallet | JeniceFreitag, 14. März Axel Milberg | Jörg HartmannHätten Sie gewusst, dass ...wir die Redewendung "jemanden übers Ohr hauen" der Tatsache verdanken, dass beim Fechten ein Schlag oberhalb der Ohrenlinie als unfein galt?"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Fotos über www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5982346