Die Aktien der Mixue Group, Chinas größter Bubble-Tea- und Getränkekette, stiegen bei ihrem Debüt an der Hongkonger Börse am Montag um mehr als 45 Prozent. Mixue nahm mit dem Börsengang 444 Millionen US-Dollar ein. Das Unternehmen verkaufte 17 Millionen Aktien zu einem Festpreis von 202,5 Hongkong-Dollar pro Stück. Die Aktien eröffneten bei 262 Hongkong-Dollar und kletterten auf zeitweise bis zu 298 Hongkong-Dollar (36,86 Euro). Die chinesische Regierung unterstützt verstärkt Unternehmen, um die sich abschwächende Wirtschaft trotz geopolitischer Spannungen anzukurbeln. In diesem Jahr stehen bedeutende Emissionen bevor, darunter der Batteriehersteller CATL mit einem angestrebten Volumen von …