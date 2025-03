Tobias Fröhlich ist von COGITANDA zur CyberDirekt-Tochter RapidResponse GmbH gewechselt. Seit dem 01.03.2025 leitet der IT- und Cyber-Security-Spezialist den Geschäftsbereich IT-Security & Incident Response bei der Spezialberatungsfirma für mittelständische Unternehmen. Bei der RapidResponse GmbH handelt es sich um eine Spezialberatung für mittelständische Unternehmen in den Bereichen IT-Security, Incident Response und Forensik. Das Unternehmen, das Teil der CyberDirekt Gruppe ist, will sich künftig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...